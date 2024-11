O chybějící brzdě lanovky na Ještěd Drážní úřad nevěděl až do jejího pádu

Drážní úřad (DÚ) se o odstranění automatické brzdy lanovky na Ještěd dozvěděl až po jejím tragickém pádu v říjnu 2021. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí úřadu Pavlína Straková. Problém s brzdou podle ní vznikl v 70. letech minulého století. Při pádu kabinky lanovky na Ještěd zemřel průvodčí.

Podle závěrečné vyšetřovací zprávy Drážní inspekce byla lanovka provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. Drážnímu úřadu inspekce vytkla nedostatečnou kontrolu. V reakci na závěry vyšetřování úřad uvedl, že pracuje na návrhu legislativy, která by měla rozšířit možnosti jeho dohledu.

Drážní úřad dozoruje lanovky od roku 1995, kdy byl zřízen zákonem o dráhách. Zpočátku vykonávala dozor paralelně i Drážní inspekce. "O tom, že automatická brzda byla neoprávněně odstraněna, jsme se dozvěděli až v průběhu šetření mimořádné události," uvedla Straková. Předložené revizní zprávy podle ní tento fakt nikdy nezmínily. Mluvčí připomněla, že souběžně s Drážní inspekcí vyšetřuje pád lanovky na Ještěd i policie. "Již v minulosti obvinila fyzické osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu s Drážním úřadem," zdůraznila Straková.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že cílem vyšetřování Drážní inspekce není stanovit vinu, neboť to je předmětem paralelně probíhajícího trestního řízení. "Z toho důvodu se nebudeme vyjadřovat k případné odpovědnosti konkrétních osob," sdělil na dotaz ČTK mluvčí ministerstva František Jemelka.

V reakci na závěry vyšetřovací zprávy chce Drážní úřad iniciovat změnu legislativy, která by posílila jeho roli při dozoru nad činností revizních techniků. Především chce mít možnost účastnit se zkoušek a prohlídek zařízení. Termín jejich konání nemají provozovatelé podle současných zákonů povinnost úřadu hlásit. "Proto Drážní úřad nemá možnost přímo kontrolovat činnosti revizních techniků a inspektorů," uvedla Straková. Fakticky je tak úřad schopný kontrolovat pouze dodržování zákonných požadavků na provedení povinných revizí, prohlídek a zkoušek ve stanovených intervalech a situacích.

Provoz lanových drah v České republice podléhá několikastupňové kontrole. Jejím základem je běžná denní kontrola obsluhou lanovky a průběžné kontroly různých technických částí. Jednou ročně je předepsána provozní revize, kterou provádějí revizní technici. Jednou za tři roky musí technický stav lanové dráhy prověřit akreditovaný inspektor.

DÚ by chtěl podle mluvčí získat možnost určit konkrétního revizního technika k provedení kontroly. "Tímto postupem by se zabránilo případnému střetu zájmů revizních techniků, kteří často provádějí revize na svých 'domovských' lanových dráhách, tedy na těch, s jejichž provozovatelem jsou v pracovněprávním poměru," zdůvodnil úřad potřebnost změny. Vyloučit provádění prohlídek a zkoušek lidmi, kteří by mohli být ovlivněni komerčními, finančními a jinými zájmy, doporučila DÚ i Drážní inspekce.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že je připraveno projednat případné změny legislativy týkající se kontrolní činnosti lanových drah. Cílem ale nemůže být zavedení systému ryze státní revizní činnosti, který by výrazně navýšil personální kapacity státní správy a dubloval, nebo dokonce nahradit revizní činnost soukromých subjektů, dodal Jemelka.

Tragická nehoda na visuté lanovce se stala 31. října 2021. Kabinka spadla na zem ze zhruba třicetimetrové výšky poté, co se přetrhlo tažné lano. K jeho prasknutí podle Drážní inspekce přispěla koroze jednotlivých drátů lana. Pád nepřežil průvodčí, který jel v kabině pro 35 lidí sám. Tři minuty před tím z kabiny vystoupilo nahoře 34 lidí. Inspekce uvedla, že vlivem sil působících na tuto kabinu nebyl průvodčí schopen ručně aktivovat vozovou brzdu.