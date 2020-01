O čtyři méně. Babiš by klidně sloučil ministerstva

Premiér Andrej Babiš (ANO) by si uměl představit sloučení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Logiku by podle předsedy vlády mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví. Babiš to řekl novinářům při návštěvě Veselí nad Moravou. Předpokládá, že po odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka povede trvale resort dopravy stávající ministr průmyslu Karel Havlíček (oba za ANO).

"To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno," řekl Babiš. Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona, a tak je podle něj otázkou, zda se fúze uskuteční.

Vicepremiér Havlíček řekl, že resorty dopravy a průmyslu mají spoustu průsečíků, je proto možné oba řídit zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. Oborové asociace upozorňují, že Havlíček bude řízením obou ministerstev velmi vytížen. Sám vicepremiér to připouští také, podotkl ale, že konkrétně v agendě ministerstva dopravy týkající se silniční dopravy a železnic je hodně aktivní i Babiš. "Je tam v relativně velkém detailu," uvedl.

"V rámci ministerstva dopravy jsou organizace, které si hlídám: Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, České dráhy, ČD Cargo. Velké organizace, které mají ředitele, management, dozorčí radu. Tam jsou jasné úkoly a z hlediska řízení to není vůbec náročné, si myslím," uvedl premiér.

Tiskový odbor úřadu vlády oznámil, že ministrem dopravy bude Havlíček jmenován v pátek po návratu premiéra z cesty do Izraele. Babiš navrhl prezidentu Miloši Zemanovi odvolání dosavadního ministra Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Také mezi ministerstvy zdravotnictví a práce vidí Babiš mnoho společného. "Kdyby o tom někdo rozhodoval logicky, tak ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí patří dohromady. Vždyť ty budovy, tam byla chodba, to patří dohromady. Tam je také plno synergií," řekl. Ve stávající politické situaci ale změna není možná, uvedl premiér.