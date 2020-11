O hypotéky je u Čechů zájem, v září na ně banky poskytly skoro 19 miliard korun

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v září 18,8 miliardy korun. To je o deset procent více než v srpnu a o 40 procent více než v září 2019. Vyplývá to ze statistik České národní banky a České bankovní asociace.

IndexRPSN ČBA (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB činil za září u hypotečních úvěrů na bydlení 2,28 procenta. Proti srpnu 2020 klesla průměrná RPSN o 0,06 procentního bodu. Za rok se snížila o 0,39 procentního bodu. To je snížení měsíční splátky u průměrné hypotéky o 910 Kč.

"Hypoteční úvěry pokračují v silných prodejích. Září bylo jedním z historicky nejsilnějších měsíců. Platí to zatím i o celém letošním roku. Za prvních devět měsíců se hypoték prodalo za 151 miliard korun hypoték. Extrapolací na celý rok dojdeme k číslu 201 miliard korun," uvedl analytik asociace Vladimír Staňura. Do letoška byl z hlediska objemů rekordní rok 2018, kdy se prodalo hypoték za 187 miliard korun.

Nadále podle něj platí, že za výsledky stojí nízké a snižující se RPSN (roční procentní sazba nákladů) a úrokové sazby. Výrazný vliv má bezpochyby také 'útěk do bezpečí', kdy v nejistých dobách je investice do vlastního bydlení, popřípadě do investiční nemovitosti sázka na jistotu. Vedle toho při neustálých zprávách o zadlužování státu a zadlužování budoucích generací je vlastnění nemovitosti stále více vnímáno jako dobré zajištění na stáří, dodal.

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen (tj. přechod k jiné bance) za září výrazně vzrostlo na 4,4 miliardy korun. To je historicky druhý nejsilnější měsíc za listopadem 2016, kdy refinancování dosáhlo 4,8 miliardy korun.

Takto vysoký objem refinancování byl očekávatelný, podotkl Staňura. Je dán nízkým RPSN, kdy klienti bank mají možnost refinancovat si hypotéku za lepších podmínek. "Pokud RPSN zůstane nízké, budeme vidět vysoké objemy refinancování i v příštích měsících. Objem refinancování k objemu nových hypotečních úvěrů je 23 procent. To je velmi, velmi vysoké číslo. Špatně pro banky, dobře pro spotřebitele," poznamenal.