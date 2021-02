O otevření obchodů budeme v úterý jednat s opozicí, řekl Havlíček

Možnost otevření obchodů v úterý zástupci vlády podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) projednají s opozicí. Pokud se nic zásadního nezmění, což Havlíček nepředpokládá, za den až dva by o obnovení maloobchodu mohl kabinet rozhodnout na mimořádném zasedání. Ministr bude v úterý ještě jednat s předsedou výkonného výboru Asociace nákupních center Janem Kubíčkem o zapojení obchodních center (OC). Mohly by v nich vzniknout kiosky pro prodej respirátorů. Havlíček to v úterý řekl novinářům.

Ministr v pondělí uvedl, že v následujících dnech po dohodě s kraji bude na vládě usilovat o otevření obchodů od 22. února. Večer téma probral také s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Shodli jsme se, že návrh je akceptovatelný," řekl v úterý.

Babiš v úterý České televizi řekl, že na otevření obchodů jsou různé názory. Doufá, že pokud by se k němu stát rozhodl, lidé by striktně dodržovali všechny podmínky. "Mohl by to být první krok vzájemné důvěry mezi těmi, kteří rozhodují, a našimi občany," prohlásil. Premiér přitom o víkendu řekl, že situace v ČR v dohledné době rozvolňování opatření vylučuje. "Rozvolnění by přineslo obrovské zvýšení kontaktů a další nekontrolovatelné šíření nákazy," varoval v neděli ve svém videu.

Havlíček se ráno zúčastnil jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, kde se podle něj dohodla náročnější pravidla pro obchody, než která vzešla z pondělního jednání s předsedou Asociace krajů Martinem Kubou (ODS). Personál obchodů bude muset nosit respirátory třídy FFP2, platit by měl podle Havlíčka i specifický režim front, za který bude zodpovědný provozovatel prodejny. Obchodníci se budou muset dál řídit limitem jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy, budou muset zajistit dodržování dvoumetrových odstupů. Obchodní centra budou mít za úkol o opatřeních pravidelně informovat.

Kromě osvětové role center by v nich podle Havlíčka mohlo fungovat i zázemí pro prodej respirátorů. Pro zákazníky nebudou respirátory povinné, Havlíček chce lidi ale k jejich nošení přimět tím, že budou snadno dostupné. Předpokládá, že obchodníci je například budou dávat zdarma k nákupu, někde by je mohli nabízet už při vstupu. "Nechceme dělat tolik restrikce, ale chceme o něco více motivovat," uvedl dále Havlíček.

V obchodních centrech se podle Havlíčka dál počítá s tím, že ve stravovacích zónách si lidé budou moci jídlo objednat jen s sebou, bude vypnutá wi-fi, aby se návštěvníci v prostorách zbytečně nezdržovali.