O téměř 10 milionů korun žádají zemědělci Evropskou unii

Zemědělci a potravináři si řekli ve 2440 žádostech v desátém dotačním kole z evropského rozvojového programu o 9,97 miliardy korun. Sdělila to tisková mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Lenka Rezková. Přerozdělovat se v něm mají 3,4 miliardy, žádosti se začnou schvalovat v září. Peníze půjdou hlavně na pěstování citlivých komodit jako ovoce, zelenina, brambory nebo chmel a také na chov prasat a drůbeže.

Ministerstvo už dříve uvedlo, že miliarda má jít na živočišnou výrobu, 800 milionů korun na rostlinnou, 1,6 miliardy korun na potravinářské zpracování. Dříve také uvádělo, že se přerozdělí 600 milionů korun na pohodu zvířat, nakonec se ale v tomto kole tento titul nevypsal. "Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování produktů s cílem podpořit faremní zpracování a regionální produkci," dodal již dříve mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Peníze tentokrát nebudou dostávat zemědělci všechny až zpětně. Podle něj bude možnost, pokud budou mít zemědělci finanční garance, proplatit zálohy až do výše poloviny dotace. Stát se tak snaží podle mluvčího nechat zemědělcům hotovost v podnicích, kde ji kvůli koronaviru potřebovali.

Podle údajů od fondu přišlo 252 žádostí na projekty na investice do zemědělských podniků do dvou milionů korun pro žadatele o velikosti farem do 150 hektarů v živočišné výrobě, o peníze na maximálně dvoumilionové projekty si pak řeklo 370 subjektů u výroby rostlinné. U vinné révy, která je samostatně pak šlo o 143 žádostí. Na těchto "malých" projektech si tak hospodáři celkem zažádali o necelých 480 milionů Kč. Zbytek do 6,2 miliardy Kč pak chtějí žadatelé na projekty do 75 milionů korun.

U záměru zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh přišlo celkem 837 žádostí za celkem 3,8 miliardy Kč. Nejvíc (420) žádostí na 972 milionů Kč chce peníze pro malé a střední podniky, 358 pak v kategorii pro malé, střední a velké zemědělské podniky (1,46 miliardy Kč) a v kategorii velkých podniků přišlo 59 žádostí o celkem 1,36 miliardy Kč.