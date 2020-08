Obrana může koupit armádní vrtulníky z USA, navzdory chybě

Česká republika by dvě procenta HDP na obranu mohla v roce 2024 dávat v případě stabilního ekonomického růstu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to napsal na... více Diskuse (51)

Tajná služba

Česko chce vypustit do vesmíru vlastní datové družice

Česká republika by mohla do několika let vyslat do vesmíru vlastní družice. Pracovaly by ve prospěch aliančního satelitního centra SATCEN ČR, které provozuje... víceDiskuse (6)