Obyvatelům obcí zasažených tornádem rozdělí organizace celkem 200 milionů korun

Spolupracující nevládní organizace, nadace a nadační fondy začnou tento týden rozdělovat peníze v druhém kole podpory pro obyvatele jihomoravských obcí, jež na konci června zasáhlo tornádo. Více poškozené domácnosti dostanou stejně jako v prvním kole příspěvek 150 tisíc korun. Dohromady plánují organizace ze svých sbírek v této fázi vyplatit přes 200 milionů korun. Informovala o tom Hana Sedláková z Nadace Via.

V první fázi rozdělily organizace 230 milionů korun mezi více než 1500 rodin, peníze sloužily na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb. V druhém kole dostanou podporu rodiny, jejichž domy byly značně poškozeny a i nadále potřebují finanční podporu. Ze 700 prošetřených domácností v Moravské Nové Vsi získá podporu ve druhém kole 350 domácností, v Hruškách zhruba 180 domácností. V Mikulčicích, Lužicích a a Hodoníně-Pánově si peníze rozdělí přibližně 450 domácností.

Podle ředitele Nadace Via Zdeňka Mihalca rodiny oceňují rychlost, s jakou peníze dostanou. "Často již ten samý den nebo do druhého dne od podepsání darovací smlouvy," dodal. S vděčností se setkala i finanční ředitelka neziskové organizace Adra Miroslava Illetšková. "Mnohokrát jsem slyšela, že by to bez nejen naší finanční podpory vůbec nezvládli," uvedla. Zbývající peníze budou rozděleny ve třetím kole, kdy budou směřovány nejvíce zranitelným rodinám.

Distribuce finanční pomoci je koordinována mezi organizacemi ADRA, Člověk v tísni, Diakonie, Donio, Nadace ČEZ, Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci a Nadace Karla Komárka. Podle informací na webových stránkách organizací vybraly přes 750 milionů korun. Kromě rozdělování peněz spolupracují také na společném sběru dat v terénu. Terénní šetření prováděla v Moravské Nové Vsi ADRA, v Hruškách Diakonie a v ostatní obcích Člověk v tísni.

Člověk v tísni plánuje v oblasti pomáhat minimálně do konce letošního roku, od 25. června se na místě vystřídalo přes 90 dobrovolníků. V prvních týdnech pracovali průměrně 16 hodin denně včetně víkendů, zajišťovali materiální pomoc, mapovali škody zasažených domácností a připravili s lidmi darovací smlouvy. Ve druhé vlně se budou vracet do zhruba 450 domů. Podle koordinátora pomoci Člověka v tísni Václava Kučery je stále velká poptávka po psychosociální pomoci a práci s traumaty. Organizace nabízí také dluhové poradenství a pomáhá stabilizovat zadlužené rodiny.

Obyvatelům obcí na Lounsku, které rovněž postihla silná bouře, poslal Člověk v tísni čtyři miliony korun, rozdělil je podle stejné metodiky jako na jižní Moravě. Na místě do konce roku najal koordinátorku, která bude postiženým ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Stebno 2020 pomáhat s obnovou.