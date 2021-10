Od ledna do září zemřelo při nehodách na Vysočině 19 lidí, méně než před rokem

Od začátku roku do konce září zemřelo při dopravních nehodách na Vysočině 19 lidí bezprostředně při dopravní nehodě, což je o 14 méně než za devět měsíců roku 2020. Další tři lidé zemřeli na následky dopravní nehody později v nemocnici. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Nehod bylo letos v meziročním srovnání více než loni. Policie jich řešila 3513, o 92 více než loni od ledna do září.

Těžce se při letošních nehodách zranilo 848 lidí, o 37 méně než v porovnávaném období loni. Ubylo i lehce zraněných, bylo jich 866, o 16 méně. O čtyři procenta klesla také škoda, kterou letošní nehody způsobily. Byla vyčíslená na 216 milionů korun.

Policisté letos řešili 119 nehod, při kterých byl řidič pod vlivem alkoholu, dalších šest řidičů bylo pod vlivem drog.

Nejčastějšími příčinami nehody byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Policie na Vysočině eviduje také 1397 nehod, při kterých šlo o střety se lesní zvěří. "Střety s lesní zvěří tvoří v letošním roce téměř 40 procent z celkového počtu dopravních nehod," uvedla Čírtková.

Smrtelná dopravní nehoda se letos stala mimo jiné 21. července na Jihlavsku. Zemřel při ní řidič osobního auta, které se srazilo s traktorem na křížení silnic u vsi Uhřínovice. Úmrtím osmnáctiletého řidiče skončila nehoda, která se stala večer 22. srpna u Nových Syrovic na Třebíčsku. S autem Ford Puma nezvládl projet levotočivou zatáčku, sjel ze silnice, kde se auto přetočilo na bok a střechou narazilo do stromu. Nárazem auta do stromu, které začalo hořet, skončila nehoda z 13. září. Auto havarovalo u obce Blatnice na Třebíčsku, jeho řidič zemřel.