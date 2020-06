Od pátku končí zmrazení nájemného

Zmrazení nájemného u bytů, které vláda zavedla kvůli koronaviru 23. dubna, definitivně končí. Vládní nařízení, které cenové moratorium nájemného z bytů ruší, ve čtvrtek vyšlo ve Sbírce zákonů a v pátek vejde v účinnost. Na twitteru to oznámilo ministerstvo financí. Vláda o zrušení moratoria rozhodla v pondělí, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že po ukončení nouzového stavu přestalo platit omezení pohybu lidí a situace na trhu s byty se vrací k normálu. Cenové moratorium kritizovala opozice a část senátorů ho Ústavnímu soudu navrhla zrušit.

"Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. V tuto chvíli již pohyb osob není omezen, prohlídky bytů probíhají, a k dalšímu trvání cenového moratoria tak už není důvod," uvedlo ministerstvo. Podle úřadu nehrozí ani zneužití silnějšího postavení pronajímatele vůči nájemníkovi, který si nyní může volně vybírat z široké nabídky bytů k pronájmu.

Senátoři kritizovali to, že vládní nařízení je napsáno tak, aby mohlo platit po neomezenou dobu, čímž neúměrně zasahuje do vlastnických práv.

Při zmrazení cen v druhé polovině dubna vláda uvedla, že moratorium bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Avizovala současně, že ho případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné. Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku šíření koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce roku.