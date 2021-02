Od půlnoci vláda omezí pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov

Vláda kvůli šíření covidu-19 od půlnoci výrazně omezí volný pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, kde se nákaza v poslední době šíří nejrychleji v zemi. Lidé, kteří tam bydlí, nebudou moci až na výjimky okres opouštět, jiní do něj nebudou moci přijet. Obyvatelé těchto tří regionů musí na všech veřejných místech či ve veřejné dopravě povinně nosit respirátor typu FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Po čtvrtečním mimořádném jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Opatření má platit do konce nouzového stavu, pro jehož prodloužení ale vláda zatím nemá zajištěnou podporu ve Sněmovně. Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová České televizi řekla, že uzavření tří okresů by mělo platit minimálně tři týdny, aby opatření zafungovalo a uvolnila se kapacita přetížených nemocnic v postižených oblastech.

Pokud Sněmovna stav nouze neprodlouží, skončí v neděli 14. února. Vláda by v tom případě většinu opatření převedla pod zákon o ochraně veřejného zdraví, to by ale podle Blatného bylo možné pouze omezeně.

Zpřísnění omezení volného pohybu ministr vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam. "Až na výjimky jsme osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet," oznámil Blatný.

Omezení pohybu nebude platit pro děti dojíždějící do škol a jejich doprovod. Výjimku mají také lidé, kteří dojíždějí do jiných regionů do práce nebo budou muset opustit domov kvůli zajištění bezpečnosti, péči o příbuzné a blízké, kvůli zajištění potřeb pro zvířata, kvůli neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu, řekl ministr. Vždy budou muset ale deklarovaný účel cesty doložit. Do okresů s omezeným volným pohybem nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nebude vztahovat na tranzit. Například řidiči kamionů okresy mohou projet, ale nebudou v nich smět zastavit, pokud to není nezbytně nutné, například v případě poruchy vozidla.

Vláda ve čtvrtek rozhodla také o tom, že stát pošle půl milionu jednorázových roušek do Královéhradeckého a půl milionu do Karlovarského kraje. V případě potřeby může dodávky zopakovat. Jedná se také o tom, že školám a školkám v uzavřených okresech poskytne respirátory FFP2. Roušky stát do postižených krajů pošle ze zásob Správy státních hmotných rezerv. Budou určeny k tomu, aby je hejtmanství zdarma rozdala sociálně slabým občanům v dotčených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Distribuci ochranných roušek do krajů zabezpečí hasiči, uvedla vláda v tiskové zprávě.

Zaměstnavatelům v těchto okresech vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, co největší využití práce z domova a pravidelné antigenní testování. Na dodržování opatření má dohlížet na příjezdových silnicích policie. Pokud by síly nestačily, požádala by vláda o pomoc armády, řekl Blatný.