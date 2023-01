Odboráři ve školství chtějí opět jednat o rozdělení peněz pro pedagogy

Odboráři ve školství chtějí v únoru opět jednat se zástupci ministerstva školství (MŠMT) a zaměstnavateli o rozdělení peněz pro pedagogy mezi tarify platů a odměny. Znovu budou požadovat to, aby do základní složky výdělku učitelů šlo 80 procent z částky, o kterou se jim letos platy navýší. Ve středu to řekla mluvčí školských odborů Jana Kašparová. Státní rozpočet na letošní rok počítá s růstem na platy vyučujících o čtyři procenta. Vláda v prosinci rozhodla, že celá částka bude putovat do odměn. Možností změny rozdělení peněz se nyní vláda nezabývá, řekl ve středu ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Zástupci odborářů chtějí podle Kašparové se zaměstnavateli a zástupci ministerstva svůj požadavek znovu projednat na zasedání školské tripartity, které bude na začátku února. Poprvé o něm tripartita jednala v druhé polovině loňského roku a návrh odborářů podpořila. Předběžnou podporu mu tehdy vyjádřili ministři Balaš i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vládní koalice ale následně návrh neschválila.

Podle Balaše se o rozdělení peněz mezi odměny a tarify nyní nejedná a změna se nepředpokládá. "Bohužel, už to (rozdělení peněz mezi tarify a odměny) není řešeno a je to opravdu k odpovědnosti ředitelů (škol). (....) My jsme dvakrát zkusili ten návrh uvést na vládní úroveň, dvakrát jsme neuspěli. Ale nemyslím si, že by to bylo úplně katastrofální. Dané prostředky v systému jsou a věřím, že většina ředitelů jich využije správným způsobem," řekl ve středu ministr. O odměnách pro jednotlivé učitele rozhoduje ředitel školy.

Podle odborářů hrozí, že se peníze použijí na zaplacení jiných výdajů, nikoliv na odměňování pedagogů. Pouze nárokové tarify podle nich zaručí, že to nebude možné. "Peníze na splnění našich požadavků jsou. Je to jen o tom, najít tu politickou vůli," míní předseda školských odborů František Dobšík.

To, že peníze půjdou jen do odměn, kritizují i některé školské organizace a asociace. Patří k nim třeba spolek Pedagogická komora a Unie školských asociací ČR CZESHA, která zastupuje 16 sdružení, mimo jiné Asociaci ředitelů základních škol, Asociaci středních pedagogických škol a Asociaci obchodních akademií. Podle předsedy unie Jiřího Zajíčka by rozdělení částky mezi tarify a odměny neznamenalo pro stát žádné peníze navíc proti tomu, co schválila vláda. Pro pracovníky ve školství by ale bylo navýšení tarifů výhodnější, řekl.