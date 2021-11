Odborníci k očkovací kampani: Po dobrém se to zkoušelo, stát teď přitlačil

Stát musí podle lékařského etika Marka Orko Váchy vynaložit všechny myslitelné prostředky pro to, aby přesvědčil občany, že očkování má smysl. Napsal to v reakci na novou kampaň ministerstva zdravotnictví, která má lidi motivovat k očkování drastickými fotografie pacientů s covidem-19. Podle místopředsedy Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Martina Anderse už pozitivní kampaň byla, teď ministerstvo zkouší přitlačit. Negativní dopady na duševní zdraví ale podle něj nelze u nové kampaně vyloučit.

Nová kampaň zobrazuje reálné snímky pacientů ve vážném stavu nebo zemřelých na covid-19. Kampaň se objevila poprvé v úterý v deníku Blesk, na zpravodajských webech a sociálních sítích.

"Zkoušelo se to po dobrém, tak teď zkoušejí přitlačit. Nedokážu zhodnotit, jaký to na někoho bude mít efekt. Ale také si dokážu představit, že to na někoho může mít dopad i velmi silný," řekl Anders. Připomněl, že podobně syrové fotografie jsou na krabičkách cigaret, kde se nějaký efekt na jejich užívání projevil.

Proti kampani se v otevřeném dopise postavil rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) Vojtěch Petráček, žádal její okamžité zastavení. Chtěl také vědět, jestli má ministerstvo ke kampani lékařsko-etické a psychologické zhodnocení jejích dopadů. Anders uvedl, že s ním důsledky kampaně na duševní zdraví nikdo nekonzultoval.

"Vzhledem k tomu, že dosavadní kampaně státu nepřinesly očekávané výsledky, vzhledem k nedostatku času a k urgentnosti situace, vzhledem k úspěšně se šířícím dezinformacím, není čas na debatu, zda je stávající kampaň pro někoho přijatelná nebo nepřijatelná z důvodu své syrovosti," napsal etik Vácha.

Kampaň je podle něj negativní, ale neukazuje tváře ani pacientů ani zemřelých, je tedy podle něj eticky přijatelná. Jestli bude účinná, je podle Váchy otázka na reklamní agentury.

"Pokud by kritici kampaně měli jiné nápady, jak účinněji přimět dosud nenaočkované občany k vakcinaci, aniž by se vakcinace stala povinnou, pokud by měli nápady, jak vést kampaň jinak a lépe, věřím, že ministerstvo zdravotnictví si nechá poradit," uvedl.

Testy v Česku v úterý potvrdily 14 539 případů koronaviru, téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvíc za den od poloviny března. V nemocnicích je s covidem-19 téměř 3300 lidí, 486 pacientů ve vážném stavu je nejvíc od počátku května. Denní počet úmrtí s koronavirem v tomto měsíci neklesl pod 30, dostal se i nad 50 zemřelých.