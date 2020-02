Odmítavý postoj k anexi Krymu nezměníme, řekl ministr Petříček

Česko odmítá ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym a na jeho pozici se nebude nic měnit. Novinářům to v úterý řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání s ukrajinským kolegou Vadymem Prystajkem. Prystajko ocenil českou podporu. Ministři také oznámili dohodu o spolupráci českých a ukrajinských archivů, příslušné memorandum bude podepsáno odpoledne.

"Česká republika nikdy neuznala anexi Krymu a do budoucna se k tomu rozhodně nechystáme," řekl Petříček. Česko podle něj také chce podporovat reformy na Ukrajině, Petříček je považuje za významné i s ohledem na obchodní a hospodářskou spolupráci obou zemí. Ministr připomněl, že v letech 2014 až 2019 dalo Česko na podporu demokratizačních reforem na Ukrajině 390 milionů korun.

"Děkuji České republice za rozsáhlou a všestrannou podporu Ukrajiny, ať už v oblasti financování, léčení našich zraněných vojáků nebo obchodu s vojenským zbožím," řekl Prystajko. Ocenil i český postoj v Evropské unii, kde Praha prosazuje zachování sankcí proti Rusku, které byly uvaleny kvůli anexi Krymu a následnému konfliktu na východě Ukrajiny.

Ministři se také dohodli na spolupráci archivů obou zemí, podle Petříčka by to mohlo přispět k odhalení příčin některých represí v době komunistické totality. Jednání se týkalo i zaměstnávání ukrajinských pracovníků v Česku, kde Petříček zdůraznil, že je třeba bránit se nelegální pracovní migraci. Prystajko podotkl, že Ukrajina je vděčná za to, že její občané mohou v Česku pracovat za důstojnou mzdu, potřebuje ale své občany i doma, aby zajistila vlastní hospodářský rozvoj.

Prystajko, který se v úterý dopoledne setkal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), přijel na návštěvu Česka v návaznosti na loňské cesty Petříčka a Babiše na Ukrajinu. Po schůzce s Petříčkem připomněl, že před loňským oživením vztahů byly česko-ukrajinské návštěvy málo časté, věří v to, že se to nyní zlepší. Podle Petříčka se nejbližší další setkání uskuteční v dubnu, kdy Česko pořádá summit visegrádské čtyřky se zeměmi Východního partnerství.