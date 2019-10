ODS vyzývá Schillerovou k rezignaci. Kvůli propojení se zetěm

Představitelé opoziční ODS vyzvali k rezignaci ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO). Skupina propojená s jejím zetěm Davidem Rusňákem je zodpovědná za paralýzu celní správy, uvedli občanští demokraté na čtvrteční tiskové konferenci, kterou uspořádali symbolicky u zadního vchodu ministerstva. Server Aktuálně.cz napsal, že skupina spojená s Rusňákem bránila vyšetřování obřích daňových úniků. Schillerová tvrzení ODS označila za "absurdní konstrukci".

"V těchto dnech se v médiích objevují informace o mafiánské struktuře, která byla napojena na řadu policistů, státních úředníků a politiků a do které byl zapleten i zeť ministryně financí David Rusňák. Vypadá to jako moravská Cosa nostra," uvedl předseda ODS Petr Fiala. "Nitky" se podle něj přitom sbíhají u Schillerové.

"Je to velice šroubovaný a nezdařený pokus o propojení mého jména s lihovou mafií. Je to samozřejmě naprosto absurdní konstrukce, kterou nemám potřebu svým komentářem jakkoliv přiživovat," řekla Schillerová.

Ministryně podle ODS naoko bojuje s daňovými úniky, ale její okolí je napojeno na skupiny podezřelé z toho, že okrádají a paralyzují stát. "Ministryně Schillerová by měla odstoupit, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že kdokoliv kryje vyšetřování, a abychom předešli pochybnostem. Pokud to sama neudělá, měl by ji odvolat premiér Andrej Babiš (ANO)," uvedl Fiala.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec uvedl, že obavy o řádný výběr daní či o důslednost boje s daňovými úniky a podvody jsou zcela nedůvodné a vyvrací je všechny poslední zprávy nezávislých autorit. "Nejvyšší státní zastupitelství ve své aktuálně zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 vyzdvihlo činnost Daňové kobry a také efektivnější kontrolní činnost Finanční správy. Národní centrála proti organizovanému zločinu zase v loňském roce dle své výroční zprávy zaznamenala trend odklonu od trestné činnosti v oblasti DPH. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě o daních v České republice v letech 2014 až 2017 poukázal na úspěšné naplňování cíle boje proti daňovým únikům i lepšící se výběr daní," uvedl.

Rusňák figuroval ve dva roky staré kauze úniku informací z policejních spisů. Celkem 27 obviněných včetně policistů a podnikatelů se vesměs podle žalobců provinilo neoprávněnou manipulací s informacemi ze spisů, neoprávněným přístupem k systému nebo zneužitím pravomoci úřední osoby. Rusňák si podle Aktuálně.cz objednával u policistů lustrace vlastního jména v tajných policejních databázích. "Obviněný v kauze byl v roce 2017 i sám Rusňák, kterému státní zástupce stíhání podmínečně zastavil, poté co se přiznal," dodal server.

Podle nejnovějších zpráv údajně skupina mařila vyšetřování stamilionových daňových úniků při dovozech nekvalitního alkoholu. "Vyšetřovatelé dokládají, že se prodejci vína mohli pohodlně vyhnout veškerým kontrolám svého zboží a zátahům, které celníci prováděli," uvedl server.