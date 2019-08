Odškodnění klientů H-Systemu? Babiš chce změnit zákon

Odškodnění klientů zkrachovalého H-Systemu chce premiér Andrej Babiš (ANO) řešit nikoliv mimořádným opatřením vlády, ale změnou zákona. Uvedl to po jednání s právní zástupkyní části poškozených Hanou Marvanovou. Současná podoba zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí podle premiéra neumožňuje, aby poškozeným připadl areál v Rabyni, který stát zabavil odsouzenému zakladateli H-Systemu Petru Smetkovi.

"Ta záležitost se dá řešit tím, že navrhneme změnu zákona. Pokud by došlo ke ztržnění majetku areálu Rabyně ve prospěch státu, tak by to mělo být ve prospěch klientů, což podle dnešního zákona není možné," řekl premiér novinářům.

"Nejde o to, že bychom teď vzali peníze daňových poplatníků a ty lidi odškodnili. Dohodli jsme postup, jak se dostat k majetku, který byl v podstatě zcizen z konkurzní podstaty," vysvětlil Babiš. Vláda tedy nebude přijímat mimořádné opatření, jak premiérovi navrhovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "Paní doktorka (Marvanová) to ani nepožadovala a já s ní souhlasím," podotkl premiér.

Změnu zákona chce Babiš prosadit formou přílepku k jinému právnímu předpisu. "Musím se podívat, jaké zákony jsou otevřené v Poslanecké sněmovně - jestli je tam nějaký zákon, kde bychom to mohli společně načíst. Protože si myslím, že na tom bude politická shoda i od opozice. Hned, jak začne Sněmovna, tak se na to připravíme. Ale asi to bude poslanecká iniciativa," dodal.

Ministryně Benešová počátkem týdne uvedla, že nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné odškodnění klientů H-Systemu vyřešit. Právnička Marvanová s tím nesouhlasí. Podle ní lze klienty odškodnit i podle stávajícího zákona. V pátek řekla, že pokud ministerstvo její žádost zamítne, podá si stížnost a je připravena věc dovést až k Ústavnímu soudu.

H-System založil v roce 1993 podnikatel Petr Smetka. Firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Než na podzim 1997 zkrachovala, stihla dokončit jen 34 domů. Nejméně 1095 klientů tak přišlo celkově o více než 980 milionů korun, justice označila za poškozené zhruba 350 z nich. Smetka si za podvod odpykal 12 let ve vězení, v roce 2016 se dostal na svobodu.