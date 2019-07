Odstranění graffiti? Znehodnocení práce restaurátorů

Neodborné vyčištění pilíře Karlova mostu od sprejerského nápisu mohlo být záměrnou snahou znehodnotit práci restaurátorů. Na dotaz ČTK se na tom shodli experti z firem, které se odstraňováním graffiti zabývají. Restaurátoři na odstranění nápisu začali pracovat v sobotu, hotovo mělo být do poloviny srpna.

Podle Jana Kučery ze společnosti Austur nelze mimo jiné vyloučit ani odstranění někým ve spolupráci s podezřelými, kteří se chtěli vyhnout vysokým nákladům na opravu. "Je také velmi pravděpodobné, že někdo chce odstranění použít k reklamním účelům," řekl Kučera. Jednatel firmy A SERVIS LIPKA Petr Lipka naopak míní, že na "první dobrou" o reklamní tah nejde. Je podle něj nicméně zřejmé, že někdo měl zájem znehodnotit nebo zamaskovat první etapu prací restaurátorů, navíc v noci.

Vandalové vytvořili nápis na Karlově mostě v polovině července, policie zadržela při činu dva německé turisty ve věku 23 a 30 let. Městská policie uvedla, že jeden z mužů měl v ruce sprej a druhý plechovku s pivem. Jeden z cizinců také vinu u soudu od počátku přiznával. Obvodní soud pro Prahu 1 jim za posprejování mostu uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody 40 tisíc korun. Obhájce cizinců ale podal proti rozhodnutí soudu odpor. Proto se na počátku září uskuteční hlavní líčení.

Lipka míní, že na Karlově mostě nemá cenu pokračovat v chemickém odstraňování zbytků nápisu, ale řešením je kamenné bloky vypískovat takzvanou pískovačkou. "Na vlastní oči jsem nikdy neviděl, že by se chemicky podařilo graffiti odstranit z pískovce nebo přírodního kamene na druhý pokus," podotkl.

Technická správa komunikací (TSK) uvedla, že očištění Karlova mostu od sprejerského nápisu bylo neodborné. Na zdi podle mluvčí Barbory Liškové zůstaly zbytky zateklé barvy. Do spár mohlo zatéct také ředidlo. Restaurátor proto odebral vzorky kamene. Laboratoř má zjistit, jaký prostředek byl k očištění použit. U Karlova mostu se kvůli odstraněnému graffiti ráno sešli zástupci magistrátních památkářů, Národního památkového ústavu a TSK.

Tři hodiny práce

Podle Kučery se zbytky graffiti vpité do povrchu dočišťují alkalickými čističi s následným oplachem. "Graffiti je jednodušší odstranit, je-li nové a není vystaveno přímým paprskům slunce. Barva není pak zapečená do podkladu. Špinavé podklady se též jednodušeji čistí. Vrstva špíny nebo organických nečistot vytváří přirozenou ochranu podkladu," uvedl.

Lipka uvedl, že cena za profesionální stoprocentní chemické odstranění nápisu na Karlově mostě v rozsahu 11 metrů čtverečních by od jeho firmy stálo 5390 Kč bez DPH a zabralo by tři hodiny čistého času. "Cena za opravu neodborně odstraněného graffiti o stejném rozsahu na stejném místě metodou pískováním polodrahokamem granát by stála 9790 Kč bez DPH. Čistý čas práce osm hodin," dodal.

Restaurátoři začali graffity z mostu odstraňovat v sobotu, plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. S TSK uzavřeli smlouvu na 40 tisíc korun. V noci na neděli nápis neočekávaně zmizel.