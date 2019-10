Odstřel vlků neprošel. Farmáři se chtějí odvolat

Městský soud v Praze zamítl odvolání farmářů z Broumovska, kteří žádají regulaci volně žijících vlků. Farmáři u obvodního soudu pro Prahu 10 žalovali ministerstvo životního prostředí a požadovali po něm, aby připravilo změny zákona o ochraně přírody a krajiny, které by umožnily odstřel vlků. Soudkyně Eva Ištvánková ale potvrdila původní verdikt, podle nějž soud nemůže úkolovat stát, aby změnil zákony. Farmáři se chtějí odvolat. Napsal to server SeznamZprávy.cz.

Vlk je chráněný, protože patří ke kriticky ohroženým druhům. Farmáři ale chtějí, aby stát chránil jejich právo na ochranu majetku. Vlci jim totiž zabíjejí ovce a ničí ohradníky. Požadují také, aby zákon reguloval počet vlků na území České republiky včetně toho, že na Broumovsku nebudou vlci vůbec. U soudů farmáři poukazovali na výrok Soudního dvora EU, který v některých přesně vymezených případech možnost odstřelu vlků připouští.

"Veškeré státy v okolí už přistoupily k určité regulaci," řekl u městského soudu starosta Vernéřovic a chovatel ovcí Tomáš Havrlant. "Desátého října 2019 bylo vyneseno usnesení Soudního dvoru Evropské unie, které potvrzuje možnost omezovat vlčí populaci. Jsme jediný stát, který striktně trvá na tom, že tu vlci budou v neomezeném množství na celé ploše území," dodal.

Podle Soudního dvora EU, který se vyjadřoval k případu z Finska, je možné povolit omezený odstřel vlků pouze v případě, že to obecně povede k jejich větší ochraně. Například tím, že lidé přistoupí na soužití s těmito divokými šelmami a nebudou je zabíjet svévolně, napsal server.

Právnička farmářů Jana Zwyrtek Hamplová uvedla, že cílem "odvážné a nestandardní" žaloby je upozornit na závažný problém. "Proto opět půjdeme k Nejvyššímu soudu. Očekáváme, že to s největší pravděpodobností zamítne ze stejného důvodu, jako teď učinil odvolací soud. Potom naše úsilí bude směřovat k Ústavnímu soudu," doplnila.

Broumovsko je jednou z oblastí v ČR, kde se vlci v posledních letech usadili. Podle ochranářů se zde pohybují vlci ze dvou smeček. Myslivecká komise Agrární komory ČR v srpnu doporučila, aby v novele zákona o myslivosti byl vlk přeřazen z kategorie přísně ohrožených živočichů do kategorie nižší. Ministerstva zemědělství a životního prostředí ale uvedla, že to kvůli mezinárodním úmluvám není možné. Mladá fronta Dnes (MfD) v úterý napsala, že Program péče o vlka připravovaný ministerstvem životního prostředí nastaví možnost výjimečně vlka odstřelit, pokud by ohrožoval lidi nebo opakovaně napadl domácí zvířata v zabezpečené ohradě.