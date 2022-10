Odvolací soud zrušil rozsudek v případu údajného týrání desítek koček

Případem matky se synem, kteří čelí obžalobě z týrání desítek koček kvůli nevhodnému chovu, se musí znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 9. Původní rozsudek, kterým potrestal dvojici podmíněnými tresty a zákazem držení a chovu koček, v úterý zrušil odvolací senát pražského městského soudu. Matka se synem vinu odmítají.

Obžaloba tvrdí, že Barbora Nekolová a Jiří Nekola od nezjištěné doby do loňského února chovali v bytě v Horních Počernicích 44 koček. Obžalovaní zvířatům podle státní zástupkyně nedávali dost krmení a pití. V bytě se také podle spisu pravidelně neuklízelo a nepoužívala se dezinfekce.

Kočky tak byly podle obžaloby kvůli nevhodnému prostředí vystaveny různým nemocem, utracené kočky byly podle veterinářů například nakaženy infekční peritonitidou, veterináři také u většiny koček zjistili plísňová a kožní onemocnění, záněty a další nemoci. Při odebírání zvířat nalezli policisté i dvě mrtvá koťata.

Podle odvolacího soudu ale z důkazů nevyplynulo, že by kočky strádaly nedostatečným krmením a napájením, neprokázalo se ani to, že by všechny kočky byly nakaženy vážnými nemocemi. Obvodnímu soudu senát například vytkl, že v rozsudku vypustil podrobnější informace ke zdravotnímu stavu koček a popis skutku zobecnil, verdikt je tak podle odvolacího soudu nepřezkoumatelný.

Obvodní soud se tak bude muset podrobněji zabývat tím, v jakém stavu byly kočky odebrány a v jakém stavu byly poté, co už se určitou dobu nacházely v útulku. Bude se muset zabývat i znaleckými posudky, které v úterý předložila obhajoba.

Nekolová, která pracuje jako specialistka kybernetické bezpečnosti, už dříve obžalobu odmítla. Uvedla, že kočky, které policisté v bytě nalezli, patřily její známé. Ta ji podle ní požádala, jestli by se mohla o zvířata postarat, protože na chatě, kde žila, se měla měnit kamna. Nekolová proto požádala o pomoc svého syna, který se koček ujal. V bytě již nežila, v roce 2019 se odstěhovala ke svému příteli.

U obvodního soudu také zpochybnila, že by kočky byly podvyživené nebo nemocné, nebo že by všechny trpěly infekční peritonitidou, jak tvrdila obžaloba. Upozornila například na výpověď veterinářky, podle které se s infekční peritonitidou setká naprostá většina koček. Podotkla, že pozitivní test ještě neznamená, že kočka chorobou trpí nebo že se u ní rozvine, ale pouze to, že se s virem setkala. V úterý Nekolová zopakovala, že zvířata, která útulek později vydal, jsou nyní zdravá.

Nekola v prohlášení v květnu uvedl, že vlastnil pouze devět koček, zbylé nalezené kočky v bytě byly právě známé Nekolové. Jeho kočky byly podle jeho tvrzení zdravé, očkované a byly chovány odděleně.

Nekolovou obvodní soud potrestal i za maření výkonu úředního rozhodnutí. Podle obžaloby nerespektovala nařízení městské části Praha 20 z roku 2018, podle kterého měla zakázáno v bytě chovat více než deset koček. Už v minulosti totiž podle spisu v bytě chovala v nevhodných podmínkách 60 koček. I tuto část bude muset obvodní soud řešit znovu.