Ombudsmanka chce přestupek za nedůstojné zacházení

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová by ráda prosadila zavedení přestupku za nedůstojné zacházení. Reaguje tím na různé případy ponižování lidí v zařízeních sociálních služeb. Ombudsmanka to řekla na tiskové konferenci o výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv. Šabatová je třetí veřejnou ochránkyní práv, po Otakaru Motejlovi a Pavlu Varvařovském.

"Byli bychom rádi, kdyby se podařil prosadit přestupek za nedůstojné zacházení nebo za nepřiměřené zásahy do osobní integrity, třeba při přikurtování klienta. To jsou věci, které se dějí. Byli bychom rádi, kdyby existovala možnost, jak individuálního pracovníka potrestat," uvedla.

Ombudsman pomáhá jednotlivcům proti zvůli úřadů. Poslanecká sněmovna přijala zákon o veřejném ochránci práv 8. prosince 1999, úřad začínal s 86 zaměstnanci, nyní jich má 155. Zatímco v prvním roce fungování kancelář obdržela asi 6000 podnětů, ale jen polovina byla její v působnosti, nyní kancelář ročně dostává asi 8000 podnětů a může se ze zákona zabývat asi 70 procenty z nich. Za dobu své existence dostal ombudsman asi 130 tisíc podnětů k šetření. Více než 600 věcí začal řešit z vlastní iniciativy.

"V případě, že úřad pochybil, tak po upozornění ombudsmana v naprosté většině případů napravil své jednání. K sankci, tedy k nejvážnějšímu opatření, ombudsman musel přistoupit jen ve dvou procentech ze všech šetření," řekla ředitelka právní sekce Petra Zdražilová.

Kancelář veřejného ochránce práv se v minulosti zabývala například zásahem policie proti účastníkům technoparty CzechTek, také takzvanými šmejdy nabízející zboží na předváděcích akcích nebo solární elektrárnou u Moldavy na Teplicku, která dostala povolení nezákonně. Bojovala proti zadlužování dětí i za to, aby více dětí dosáhlo na sirotčí důchody. Díky zásahu kanceláře se podle ombudsmanky například podařilo zbourat řadu černých staveb, lidé si také dávají větší pozor na nelegální domovy pro seniory. Úřad se také často zabývá tím, aby lidé dostávali ve správné výši své důchody.

Funkční období Šabatové končí zhruba za dva měsíce, nástupce ještě není vybraný. Šabatová se nicméně podílela na budování instituce, protože prvních šest let fungování úřadu byla zástupkyní prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla. "Ze začátku bylo hodně nadšení a vůle pomáhat a méně zkušeností, často se šlo i metodou pokus omyl. Teď zde funguje profesionální kancelář. Nadšení doufám neubylo, ale zkvalitnily se postupy právníků," zhodnotila Šabatová.