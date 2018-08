Opakovaně podváděl lidi na internetu. "Vydělal" sedm set tisíc

Celkem 150 lidí podvedl prostřednictvím internetových obchodů jednatřicetiletý muž z Jaroměře na Náchodsku, uvedla policie. Zájemcům nabízel na inzertních serverech pod různými uživatelskými účty k prodeji především výpočetní techniku, elektroniku, nářadí, zlaté šperky či parfémy. Úhrad zboží, nebo poštovné, žádal předem, řekli novinářům detektivové z oddělení kybernetické kriminality olomouckého krajského policejního ředitelství. Škoda přesáhla 700 tisíc korun.

Policisté muže obvinili z podvodu, podle nich se trestné činnosti dopouštěl od května do listopadu loňského roku. Poškození jsou z celé České republiky i ze Slovenska, prvotní oznámení přijali policisté z Jeseníku. "Šlo o sérii internetových podvodů, které byly páchány na internetových aukčních portálech. Muž byl již pro obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen, momentálně se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody," uvedl vedoucí oddělení kybernetické kriminality Radek Otáhal.

Muž k trestné činnosti používal několik internetových adres a 13 bankovních účtů. Úhradu požadoval předem, a to buď celé ceny zboží, nebo poštovného. Právě na úhradě fiktivního poštovného si podle policistů svou živnost zpočátku postavil. Zájemcům sliboval, že jim poté zboží obratem zašle, což se nestalo a s kupujícími přestal komunikovat. "Šlo o částky zhruba od 1000 do 10 tisíc korun, některé zboží jako elektronika dosahovala částky 15 tisíc korun," doplnil policejní komisař Michal Polčák. Podotkl, že část prostředků policisté zajistili na účtech.

Muže policisté dopadli v Jaroměři, kde se skrýval před nástupem do vězení za obdobný trestný skutek. Po dopadení byl odvezen do výkonu trestu, za současnou trestnou činnost mu hrozí až osm let vězení.