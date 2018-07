Opilci na vodě. Měla by se zrušit nulová tolerance alkoholu?

Kde se v Česku nejvíce porušuje zákon? Na řece Vltavě. I když vodáci při řízení lodi nesmějí být pod vlivem alkoholu, ten tu teče proudem. Někteří poslanci chtějí proto zákaz zrušit nebo zmírnit. Je to dobrý nápad?

I člověka, který jezdí na Vltavu několikrát ročně už přes třicet let, může na řece stále mnoho věcí překvapit. Jako třeba uprostřed července v kempu U Tří veverek mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem. Parta vodáků, recesistů v rouškách a chirurgických pláštích, vytahuje z raftu dětskou autosedačku. Co v ní asi vezou? Panenku? Omyl. Jak všichni brzy zjišťují, je v ní živé, zhruba tříměsíční dítě. Jeden z vodáků pokládá autosedačku s dítětem na stůl.

Nebojte, máme to pod kontrolou," říká překvapeným divákům. Mezitím spolu s ostatními členy posádky odcházejí k výčepu, kde na speciální lehátko nakládají dvanáct piv. Pak pivo i s nemluvnětem odnášejí do lodi. "Ahój," loučí se po vodácku a odjíždějí směrem na Rožmberk.

Popíjející posádka s tříměsíčním dítětem je přece jen něco, co se ani na Vltavě nevidí každý den. Jinak ale nejsou party více či méně přiopilých vodáků, předvádějících se v různých, občas i vtipných kostýmech na řece výjimkou. Právě naopak. Pije se všude. V kempech, u stánků i přímo na řece.

V Česku přitom už několik let paradoxně platí zákon, který vůdcům plavidel, včetně kanoí a raftů, zakazuje alkohol pod hrozbou až stotisícové pokuty. To se některým poslancům, zejména těm z Pirátské strany, nelíbí a chtějí sankce zrušit. Stejně údajně nemají smysl.

"Podle odhadů až osmdesát procent vodáků na vodě požívá alkohol. Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní," prohlásil pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Předložil proto zákon, který pokuty ponechává pouze pro vůdce motorových a větších plavidel, nikoli kanoí a raftů. Návrh, jímž by se sněmovna měla zabývat po prázdninách, podpořilo 50 poslanců z různých stran, a má tedy šanci na přijetí.

