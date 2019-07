Opilý mladík vylezl na Terezskou bránu. Slézt už nedokázal

Až za pomocí hasičů museli strážníci sundat opilého mladíka, který společně s dvěma kamarády vylezl na barokní Terezskou bránu v centru Olomouce. Zatímco dva mladíci dokázali slézt dolů, třetí to již nebyl schopen. Strážnici nezjistili, že by byl památkově chráněný objekt jejich jednáním poškozen, informoval jejich mluvčí Petr Čunderle. Za poslední měsíc je to již druhý případ, kdy museli hasiči někoho z olomouckých památek sundávat. Před měsícem to byl cizinec, který vylezl na sloup Nejsvětější Trojice.

Trojice mladíků vylezla na bránu pocházející z poloviny 18. století v sobotu časně ráno. "Strážníci na místě zjistili tři mladíky, kdy dvě osoby následně z brány slezly. Třetí mladík nebyl ani po výzvě strážníků schopen slézt dolů a z tohoto důvodu byli na místo přivoláni hasiči," uvedl mluvčí olomoucké městské policie.

Hasiči muže z Terezské brány sundali pomocí výsuvné plošiny. "Následnou kontrolou nebylo zjištěno žádné poškození památky. Poté co hasiči mladíka sundali, byl pro svou opilost převezen na protialkoholní a záchytnou stanici. Zde mu byla zjištěna hodnota 1,45 promile alkoholu v dechu," doplnil Petr Čunderle.

Podobný případ se stal na nedalekém Horním náměstí 14. června. Na barokní sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznam UNESCO, vylezl časně ráno šestadvacetiletý cizinec. Dostal se až do výšky 18 metrů a lehl si na římsu. S přivolanou policií nekomunikoval; sundat ho museli hasiči. Podle policejní mluvčí Ireny Urbánkové se zatím nezjistilo, že by svým jednáním kulturní památku poškodil.