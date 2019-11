Opozice chce dosáhnout patnáctiprocentního navýšení platů učitelů

Poslanci většiny opozičních stran chtějí dosáhnout patnáctiprocentního navýšení platů učitelů v příštím roce. Zástupci stran to řekli na úterních tiskových konferencích před zahájením schůze Sněmovny.

STAN a ODS požadují přesun dalších 5,5 miliardy korun do rozpočtu ministerstva školství, o téže částce dříve hovořila TOP 09. KDU-ČSL chce do školství přidat pět miliard korun, stejně tak Piráti. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vláda činí kroky k tomu, aby splnila svůj závazek, že v roce 2021 bude průměrný plat pedagogů činit 150 procent z průměru v roce 2017. Opozice připravila mnoho pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na příští rok.

Vláda na jaře plánovala zvýšení částky na výdělky učitelů o 15 procent. Navržený rozpočet předpokládá desetiprocentní růst, tedy zhruba o 11 miliard korun. Kabinet schválil navýšení tarifního základu platů učitelů o osm procent, což představuje osm miliard korun. Zbytek má jít na odměny a příplatky. Odbory žádaly růst tarifů o deset procent, na začátku listopadu kvůli tomu zorganizovaly stávku. Podle místopředsedy ODS Martina Baxy by v případě patnáctiprocentního navýšení mělo jít deset procent do tarifů a pět procent do nenárokové složky.

TOP 09 dříve mluvila o stejné částce jako STAN a ODS, tedy 5,5 miliardy, které by chtěla přesunout z peněz, kterými vláda dotuje jízdné ve vlacích pro mládež a důchodce. "Pokud chceme kvalitní školy, musíme dobře zaplatit učitele," uvedla předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. TOP 09 chce podpořit také financování investic ve školství, nepedagogických pracovníků a posílení mediální výchovy. Do školství zamíří podle Pekarové nejvíc z celkem 22 pozměňovacích návrhů TOP 09.

Místopředseda a šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek hovořil o pěti miliardách na platy učitelů a na zvýšení příspěvku za třídnictví. Kromě toho lidovci chtějí dalšími čtyřmi miliardami kompenzovat náklady vlastníků lesů kvůli kůrovcové kalamitě a přidat 1,5 miliardy na dofinancování sociálních služeb.

Pirátský úsporný balíček

Posílení rozpočtu ministerstva školství o pět miliard požadují též Piráti. Zároveň předloží kompromisní návrh na třímiliardové navýšení, řekl poslanec Lukáš Bartoň. Podle Mikuláše Ferjenčíka strana připravila úsporný balíček, který snižuje výdaje státu o 12,6 miliardy korun. Z tohoto balíčku by kromě pěti miliard do školství chtěli přesunout šest miliard na investice do železniční infrastruktury.

Rekordní příjmy, s nimiž počítá státní rozpočet na rok 2020, se podle poslance ODS Stanislava Blahy vůbec neodrážejí v investicích, které mají naopak klesnout. "Celkový rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2020 bude 87 miliard korun oproti letošním 101,4 miliardy," uvedl. S "enormním poklesem" prostředků podle něj počítají i Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty. Podle něj nejsou zabezpečeny ani peníze na slibovanou výstavbu vysokorychlostních tratí, která má být zahájena už v roce 2025.

Podpora památek a školek

STAN chce přidat čtyři miliardy do rozpočtu SFDI na opravy, případně stavbu silnic druhých a třetích tříd. Částkami v řádech stovek milionů chtějí poslanci posílit také podporu památek, rekonstrukce a navýšení kapacit mateřských a základních škol, obnovy místních komunikací v obcích do 3000 obyvatel nebo pozemkové úpravy.

Hnutí SPD připravilo pozměňovací návrhy na přesun zhruba 4,5 miliardy korun. Poslanci chtějí zvýšení peněz například ve prospěch sociálních pracovníků nebo speciálního školství.

Návrh rozpočtu budou poslanci projednávat ve druhém čtení ve středu odpoledne. Základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání jsou už dané. Nyní poslanci základní parametry měnit nemůžou, můžou jen přesouvat peníze uvnitř rozpočtu.

Rozpočtový výbor minulý týden podpořil převody za více než 1,2 miliardy korun zejména na sociální služby a na výstavbu a opravy obecních škol a bytů. Finální schvalování rozpočtu přijde na řadu o týden později.