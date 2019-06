Opozice chce vyvolat hlasování o nedůvěře. Situace je neúnosná

Pokud premiér Andrej Babiš (ANO) neodstoupí, připojí se poslanci Starostů a nezávislých (STAN) k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Uvedli to v tiskové zprávě. S dalšími stranami o tom chce jednat i ODS, napsal na twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala. Už v úterý uvedli poslanci TOP 09, že pokud nebude premiér vyměněn, chtějí vyvolat hlasování. Navrhnout hlasování o nedůvěře vládě chtějí také Piráti, řekl v neděli v České televizi předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Podle předběžného návrhu zprávy, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.

Před týden jsem vyzval ČSSD a SPD k jednání o budoucnosti vlády A.Babiše. Odezva byla negativní. Většina v PS je zřejmá, počítat umíme. Přesto přistoupíme k jednání s dalšími stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. I morálně politické gesto má za této nenormální situace smysl. - Petr Fiala (@P_Fiala) 13. června 2019

"Předsednictvo STAN považuje situaci Andreje Babiše vzhledem ke střetu zájmů nadále za neúnosnou a vyzývá ho k odstoupení z funkce premiéra. Pokud tak neučiní, připojí se poslanci STAN k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, jak se na tom už dohodli představitelé parlamentních demokratických stran. Právě tyto společné kroky hnutí STAN upřednostňuje před separátními akcemi jednotlivých frakcí," uvedli Starostové a nezávislí.

Babiš po schůzce předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky v Maďarsku novinářům řekl, že není důvod, aby se destabilizovala země v situaci, kdy se jí daří. "Myslím, že není důvod měnit vládu. My se skutečně snažíme, vyjednáváme nový rozpočet. Samozřejmě chápu, že lidi protestují, někteří mě nemají rádi, já to vnímám. Já to považuji za normální, máme svobodu a demokracii," poznamenal. Lidé ale podle něj protestují na základě nepravdivých věcí.

"Je důležité, že naše země funguje dobře, a nemyslím si, že by bylo dobré ji destabilizovat. Myslím, že je lepší nás nechat vládnout až do příštích parlamentních voleb a tam budou mít občané možnost projevit svoji vůli. Buď nám dají tu důvěru, nebo nedají," dodal.

Předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům řekl, že opozice má na pokus o vyvolání hlasování právo. "Je to logická snaha opozice pokusit se vyslovit nedůvěru vládě, bylo to očekávatelné. My jsme součástí koalice a platí koaliční smlouva. Jako koaliční strana nebudeme hlasovat proti vlastní vládě," uvedl.

Hlasování o nedůvěře vládě zmiňují opoziční strany už od minulého týdne. ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN už dříve uvedli, že chtějí před případným vyvoláním hlasování osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD o jejich mantinelech spolupráce s ANO. Hamáček schůzku odmítl, předseda SPD Tomio Okamura minulý týden řekl, že žádné oficiální pozvání nedostal.

"Většina v Poslanecké sněmovně je zřejmá, počítat umíme. Přesto přistoupíme k jednání s dalšími stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. I morálně politické gesto má za této nenormální situace smysl," uvedl Fiala.