Opozice kritizuje možné dopady kompenzačního bonusu na obce, ČSSD hájí své postupy

Pokud bude kompenzační bonus vyplácen na úkor příjmů obcí a krajů, jak prosazuje ministerstvo financí, projeví se to na kvalitě života všech občanů. Proti přijetí vládní podoby novely se před jednáním Sněmovny postavily opoziční strany STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. V případě, že neuspějí, slibují iniciovat kroky, které obcím peníze vrátí a zajistí jejich samostatnost v rozhodování. ODS chce, aby obce dostaly na investice příspěvek z vládní rozpočtové rezervy ve výši tisíc korun na občana.

Vládní verze předpisu počítá s tím, že kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným budou vratkou sdílené daně, což dopadne na rozpočty samospráv. Ty na to v úterý upozorňují akcí Černý den pro obce a kraje, kterou podle šéfa Sdružení místních samospráv (SMS ČR) Stanislava Polčáka (STAN) podpořilo přes 1000 obcí a několik krajů.

Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Podle odhadů ministerstva financí obce přijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Resort chce obcím a krajům výpadek kompenzovat dotacemi na investice. Místopředsedkyně Starostů a nezávislých (STAN) Věra Kovářová novinářům řekla, že vytahování peněz z rozpočtů samospráv bez předchozího upozornění je nepřijatelné. "Na každého občana to znamená minus 1100 korun, to už je výrazný zásah do rozpočtu, tento výpadek se projeví na kvalitě života všech občanů," řekla.

Podle místopředsedy TOP 09 Jana Jakoba nesmějí obce doplácet na to, že hospodaří lépe než stát. Jestliže vládní koalice ve Sněmovně senátní návrh přehlasuje, bude podle něj TOP 09 iniciovat rychlou novelu zákona o rozpočtovém určení daní nebo návrh kompenzačního bonusu pro obce a kraje, který jednorázově ze zákona příjmy obcí a krajů posílí.

Ztráta pracovních míst

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by takový zásah do rozpočtu obcí a krajů mohl znamenat ohrožení či ztrátu až 10 tisíc pracovních míst. Kompenzační bonus by podle lidovců měl stát vyplácet pouze ze svého rozpočtu. První místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček uvedl, že starostové jsou návrhem zákona šokováni i proto, že obce dva měsíce bojovaly samostatně proti koronaviru šitím a distribucí roušek, mícháním dezinfekcí a dalšími opatřeními.

Piráti chtějí před hlasování předřadit zvláštní bod, ve kterém by kabinet vysvětlil, jak bude kompenzovat obcím výpadek z příjmů. "Součástí by byl návrh usnesení, ve kterém by Sněmovna vyzvala vládu, aby zajistila dofinancování obcí a měst," řekl poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky není možné hodit přes palubu podnikatele ani obce. Proto ODS navrhne, aby obce na investice dostaly tisíc korun na občana z rozpočtové rezervy.

Podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury by obce a města přišly o peníze na důležité investice pro občany. "Podporujeme to, aby kompenzační bonusy platil stát, protože my jsme přeci státu dali na to peníze," řekl. Na mysli měl zvýšení deficitu letošního státního rozpočtu z původních 40 na 300 miliard.

Polčák uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) a Schillerová porušili své sliby, že na příjmy obcí nebudou sahat. Rozpočtové omezení podle něj zastaví drtivou většinu investičních akcí v regionech. "Proto jsme na dnešek vyhlásili Černý den pro obce a kraje, podle našich informací se připojilo přes 1000 obcí jen z řad SMS ČR, Svaz měst a obcí, připojují se i kraje," uvedl.

Sociální demokracie

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připraví mechanismus, prostřednictvím kterého bude kompenzovat samosprávám výpadek příjmů způsobený kompenzačním bonusem. Novinářům to v úterý ve Sněmovně řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Poslanci koaliční sociální demokraté podle něj podpoří vládní verzi opatření, která počítá s vyplácením kompenzací pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným i na úkor rozpočtů samospráv. V opačném případě by podle Hamáčka hrozilo zastavení plateb pro příjemce pomoci.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by se v případě neschválení vládní verze vyplácení kompenzací zastavilo a zpochybněny by byly i dosavadní platby. Hamáček řekl, že není možné takovou hrozbu dopustit. "Neumím si představit, že bychom těm lidem sdělili, že ty prostředky, se kterými již počítali, nedostanou. Senátní návrh znamená, že by se musela znovu rozjet příprava legislativy a pro příjemce peněz by to znamenalo obrovské riziko. To si dovolit nemůžeme," uvedl.

Mechanismus, při kterém je bonus koncipován jako vratka daně sdílené mezi stát, obce a kraje, kritizují samosprávy i opozice. Ohrozí podle nich investice, s vládním plánem kompenzací formou dotací nesouhlasí. "Vnímám argumenty samospráv, rozumím, že mají obavy z dopadů krize, která se rýsuje," uvedl Hamáček. Koalice ANO a ČSSD je podle něj připravena v tomto směru přijít s jasným prohlášením a stanoviskem ve Sněmovně. "Že ty prostředky, které by obcím chyběly zejména na investice, jim budou kompenzovány," uvedl. MMR podle Hamáčka pracuje na mechanismu, jak to udělat.

Podle komunistů, kteří menšinový kabinet ve Sněmovně podporují, by měly náklady na opatření spojená s koronavirem nést jak stát, tak kraje a obce. "Než zastavit výplatu a udělat další dvanáctimiliardovýmiliardový schodek rozpočtu, je třeba rozdělit náklady tak, aby byla pomoc v čase možná," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Chce ale, aby Sněmovna přijala doprovodné usnesení, ve kterém vládu zaváže k dotacím pro malé obce. "Slibujeme malým obcím, že zařadíme zvláštní bod, doprovodné usnesení, aby obce do 3000, respektive 1000 obyvatel, měly jasnou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2020 a 2021, která by umožňovala dokončit jejich investiční díla."

Ochranné pomůcky

Hamáček rovněž novinářům řekl, že je připraven před poslanci obhájit všechny dodávky, které jeho resort kvůli epidemii nemoci covid-19 zajistil.

Mimořádnou schůzi vyvolali opoziční Piráti a ODS. Chtějí prosadit mimo jiné zřízení vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných zdravotnických pomůcek. "Nemáme s tím programem žádný problém, nemáme se za co stydět, naši ministři dělali svou práci v rámci krize co nejlépe," uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. ČSSD podle něj podpoří všechny navržené body v rámci "standardního projednání".

Opozice chce projednat také situaci občanů, kteří od státu neobdrželi žádnou pomoc, či způsob pořizování ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. Hamáček řekl, že je připraven si ve Sněmovně obhájit vše, co vnitro při koronavirové krizi udělalo. "Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kdo budou ty dodávky kontrolovat, ať už je to ministerstvo financí či Nejvyšší kontrolní úřad," řekl.

Česká republika trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny, poslední letadlo přistálo na pražském letišti 3. května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu. Vnitro podle údajů na svém webu zajistilo objednávky za necelé 4,4 miliardy.