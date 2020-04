Opozice: Připravují se pozměňovací návrhy k podpoře živnostníků

Lidovci i další opoziční strany chystají před úterní sněmovní schůzi, která má projednávat vládní opatření související s šířením epidemie koronaviru, pozměňovací návrhy k jednotlivým zákonům. Předseda lidovců Marian Jurečka v pátek označil za neférové například vládou stanovené podmínky pětadvacetitisícové pomoci živnostníkům. Ve videokonferenci uvedl, že přes víkend jeho strana připraví změny. Piráti informovali, že v pondělí představí úpravy návrhu na společné tiskové konferenci lídři Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

I ministerstvo financí chystá úpravu návrhu na jednorázové vyplacení 25.000 korun živnostníkům postiženým koronavirovou epidemií. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že systém musí být spravedlivý a dostupný všem zasaženým subjektům.

Jurečka avizoval také pozměňovací návrhy na podporu malých a středních firem či u návrhů týkajících se úvěrů. Úpravy žádají lidovci i v návrhu na odklad splátek nájmů a ve spotřebitelském právu tak, aby se sociálně slabší obyvatelé nestali oběťmi lichvy.

Jurečka bude po vládě žádat, aby uvolnila podmínky pro pořádání farmářských trhů. Na kabinet se obrátí i s žádostí o pomoc pro firmy, které vyrábějí ochranné pomůcky pro zdravotnictví. "Potřebují nejen odbyt, ale i úvěry na rozšíření provozů," řekl. Zopakoval, že potřeba je od státu také dofinancovat sociální služby.

Sněmovna bude příští týden jednat v úterý a ve středu. Poslanci by měli probrat všechny předlohy, které předložila nebo ještě předloží vláda ve stavu legislativní nouze kvůli koronavirové krizi. Zákonodárci se sejdou stejně jako minulý týden z preventivních důvodů zhruba v polovičním počtu. V úterý od 10.00 budou poslanci rozhodovat o prodloužení nouzového stavu, který by jinak skončil v sobotu 11. dubna. Deset minut po skončení této schůze bude následovat další, a to k vládním návrhům.