Opozice se opět pokusí svrhnout Babišovu vládu, zřejmě neuspěje

Opozice se ve středu ve Sněmovně pokusí zhruba po půl roce podruhé svrhnout menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše. Schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu vyvolala pětice stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. Kabinet tolerovaný KSČM hlasování s největší pravděpodobností hlasování přečká. Opozice nedá dohromady potřebných nejméně 101 hlasů.

Před hlasováním o vyslovení nedůvěry se očekává mnohahodinová debata. Hlasovat by se mohlo později odpoledne. Schůze se uskuteční den před ročním výročím od jmenování kabinetu a několik dnů po masivním shromáždění proti Babišovi a za nezávislost justice v Praze na Letné.

Podnět ke svolání schůze podali opoziční ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří mají ve dvousetčlenné dolní komoře 68 hlasů. Mohou počítat s podporou hnutí SPD Tomia Okamury, jehož klub čítá 19 poslanců a zřejmě i pěti nezařazených poslanců. Kritici kabinetu by tedy neměli získat pro jeho pád více než 92 hlasů.

Poslanci ANO, ČSSD a KSČM vládu podrží. Nehraje přitom roli, kolik se jich hlasování zúčastní. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh na vyslovení nedůvěry získat patrně nejméně devět koaličních nebo komunistických poslanců.

Babiš má podle návrhu jedné z prověrek Evropské komise stále vliv na svou bývalou skupinu Agrofert a jako premiér také na použití peněz unie. Česku podle předběžné zprávy hrozí to, že by mohlo vracet asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš to odmítá a zdůrazňuje, že Česko nic vracet nebude. Předběžný audit upozorňuje i na možný střet zájmů ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).