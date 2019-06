Osmdesátiletý Ital vysekal na svém poli obrazec hákového kříže

Osmdesátiletý zemědělec vytvořil na svém poli na severovýchodě Itálie sekacím strojem obří obrazec hákového kříže. Policistům řekl, že to byl jen žert, a pod jejich dohledem pak celé pole posekal, aby obrazec zmizel. Informoval o tom místní list Quotidiano Piemontese. Čin kritizovali někteří sousedé, jejichž předkové byli v protinacistickém odboji. Podle místního starosty dal starý muž jen průchod své frustraci, nešlo prý o politické gesto.

"Naši prarodiče byli partyzáni," konstatovala osmdesátníkova sousedka Federica Valsaniaová. "Chtěli bychom odsoudit toto ostudné gesto, které by nemělo ujít pozornosti," dodává. Lidé by si podle ní měli znovu uvědomit, jak důležitý je antifašismus, který ve zdejších kopcích, co pamatují odboj, formoval místní identitu.

Starosta městečka San Damiano D'Asti, které leží jihovýchodně od Turína, čin označil za projev zemědělcovy frustrace před rallye, jež se v okolí koná na konci týdne. "Některé silnice budou zavřené a průjezdnost se zkomplikuje," řekl čerstvě zvolený Davide Migliasso, jehož volba symbolu - na rozdíl od některých uživatelů sociálních sítí a řady místních obyvatel - neznepokojila.