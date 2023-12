Ostatky Karla Schwarzenberga jsou již v kostele Panny Marie, veřejnosti budou zpřístupněny od dnešního poledne

Do kostela Panny Marie pod řetězem na pražské Malé Straně byla dnes ráno přivezena rakev s pozůstatky zesnulého Karla Schwarzenberga. V kostele náležejícím řádu maltézských rytířů budou veřejně vystaveny ode dneška do pátku, vždy od 12:00 do 22:00. Následně budou převezeny do katedrály svatého Víta na sobotní pohřeb se státními poctami. Bývalý šéf české diplomacie, poslanec a senátor zemřel 12. listopadu ve Vídni ve věku 85 let.

Rakev přivezl do kostela prosklený pohřební vůz kolem 09:15. Podle zpravodajky ČTK na místě byla překryta schwarzenberskou modro-bílou vlajkou. Nyní bude instalována na místo. Podle tiskové zprávy k poslednímu rozloučení, zveřejněné na facebookovém profilu Karla Schwarzenberga, je v uzavřené rakvi uložena urna.

Lidé budou moci uctít památku zesnulého politika v kostele Panny Marie pod řetězem od dnešního poledne do 22:00. Ve stejném čase bude rakev veřejně vystavena i ve čtvrtek a v pátek. Lidé, kteří do kostela přijdou, budou dostávat papírovou pamětní kartičku s vyobrazením Pražského Jezulátka, modlitbami a fotografií Karla Schwarzenberga s daty jeho narození a úmrtí.

U uzavřené rakve budou držet čestnou stráž skauti a členové armády. Podle smutečního oznámení si Schwarzenberg přál místo květin dary na obranu Ukrajiny a pro řád maltézských rytířů, který se věnuje charitativní činnosti. Přispívat bude možné přímo na místě, organizátoři pak žádají, aby smuteční hosté v kostele nezapalovali svíce.

Poslední rozloučení se Schwarzenbergem, příslušníkem jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, bude v katedrále svatého Víta v sobotu 9. prosince v poledne. Katedrála bude přístupná jen pro držitele pozvánky od Schwarzenbergovy rodiny, přenos bude dostupný na velkoplošné obrazovce. Do Prahy se na poslední rozloučení sjedou stovky smutečních hostů z Česka i řady zemí světa včetně členů předních evropských rodů.

Po sobotním obřadu budou Schwarzenbergovy pozůstatky uloženy do rodinné hrobky u zámku Orlík.