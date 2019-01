Ostrava přispěje rodinám mrtvých horníků 325 tisíc korun

Ostravští zastupitelé schválili dar Nadaci OKD ve výši 325 tisíc korun, který je určen pro rodiny pozůstalých po prosincovém neštěstí v dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Finanční dar má nadace rovnoměrně rozdělit mezi všechny postižené rodiny, každá dostane 25 000 korun.

"K důlnímu neštěstí sice nedošlo v Ostravě, ale jsme region, který spojuje hornická minulost, a proto se nás neštěstí na dole ČSM ve Stonavě dotýká. Nemůžeme nahradit lidské životy, ale přispějeme nadaci, která rozdělí peníze jejich rodinám. Finanční prostředky pomohou zmírnit jejich složitou situaci," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Veřejné sbírky spravovaly dvě organizace. Nadace OKD vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc postiženým rodinám bez ohledu na to, zda v nich byly děti, či nikoliv. Sbírka ještě trvá a skončit by měla čtvrteční půlnocí. Výtěžek chce nadace zveřejnit v pátek. Ve sbírce je více než 2,1 milionu korun. Do sbírky Spolku svatá Barbora určené přímo pro děti mrtvých horníků, která již byla uzavřena, lidé poslali 4 051 361 korun.

V úterý příspěvek pro Nadaci OKD schválili také krajští zastupitelé. Kraj přispěje částkou 100 000 korun. Ostrava už v minulosti přispívala na různé humanitární účely, ať už postiženým městům, krajům či právnickým nebo fyzickým subjektům.

Neštěstí se stalo loni 20. prosince, když v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem vybuchl metan. O život přišlo 13 horníků, z nichž bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno, jeden stále zůstává v nemocnici. Vynést z dolu se zatím podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí.

Společnost OKD už zahájila ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex také vyplácení odškodného pozůstalým po hornících. Manželky a nezaopatřené děti havířů dostanou jednorázové odškodnění 240 tisíc korun na osobu. Budou dostávat také renty. Pozůstalí mají nárok i na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem.