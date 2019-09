Otěhotnění vražedkyně? Biologickým otcem není dozorce

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) potvrdila, že 18. září odložila případ otěhotnění vražedkyně Petry Janákové ve vazební věznici v Hradci Králové. Biologickým otcem dítěte není nikdo z dozorců, které Janáková obvinila ze znásilnění. Inspekce to bez dalších podrobností uvedla v tiskové zprávě. Případem se bude zabývat policie.

Mluvčí Vězeňské služby ČR (VS ČR) Petra Kučerová pro ČTK uvedla, že "nastavená bezpečnostní pravidla VS ČR pohlavní styk příslušníka s vězněnou osobou neumožňují". Vyloučila také možnost pohlavního styku mezi vězni. Připustila ale, že by si mohli nějakým způsobem předat sperma.

"Způsoby, kterými si vězněné osoby předávají různé věci, jsou velmi sofistikované a promyšlené. Zaznamenali jsme například pokus o předání spermatu v propisovací tužce," uvedla pro ČTK Kučerová.

Další metodou je také tzv. koňování, tedy posílání věcí po provázcích mezi okny. "Vězněné osoby ji využívají zejména v nočních hodinách. Tomuto způsobu předávání věcí nelze stoprocentně zabránit," dodala mluvčí.

Podle ní jsou ve vazebních věznicích muži a ženy striktně odděleni, nemají šanci se bez dozoru potkat například ani v jídelnách. "K pohlavnímu styku mezi odsouzenými dojít nemůže," dodala Kučerová. Zástupci hradecké vazební věznice se odmítli k případu jakkoli vyjádřit, odkázali na mluvčí Vězeňské služby ČR.

Mluvčí královéhradeckého krajské policie Ivana Ježková ČTK dopoledne řekla, že spis zatím neobdrželi. "Informaci o tom, že vyšetřování případu budeme přebírat, máme. V tuto chvíli spisový materiál u nás není," řekla.

GIBS se zabývala případem od dubna. "K otěhotnění Petry Janákové mělo dojít v prosinci roku 2018 ve vazební věznici v Hradci Králové. Detailním prověřováním a následným porovnáním vzorků DNA dítěte a námi vytipovaného otce jsme došli k závěru, že biologickým otcem dítěte není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR," uvedla dnes mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Janáková byla odsouzena k 30 letům vězení za zastřelení sběratele. Díky těhotenství byla v červnu propuštěna dočasně na svobodu. Za mřížemi má strávit ještě 28 let. Trest má přerušený do jednoho roku věku dítěte.

Na vraždě se kromě Janákové podílel 31. července 2017 také její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 000 korun.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odpyká osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.