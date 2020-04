Pacient, který se léčil remdesivirem, se uzdravuje

Pacient s jedním z nejvážnějších průběhů nemoci COVID-19 v Česku, který se léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) experimentálním lékem remdesivir, je při vědomí a podle ošetřujícího lékaře je ve fázi uzdravování. Lékaři plánují testovat jeho spontánní plicní ventilaci bez přístrojů. Novinářům to řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík. Podle něho však nelze říci, zda byl lék remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní.

"My doteď nevíme, jestli remdesivir byl to zásadní, co mu pomohlo. Máme ukazatele, které ukazují, že se jedná o komplexní úzdravu, a k léku se tolik neupínáme," řekl Balík.

Kúra remdesivirem byla ukončena ve čtvrtek. Pacient je nyní podle ošetřujícího lékaře stále na plicní ventilaci, ovšem už ve fázi rehabilitace a uzdravování se.

Pacient je jediným v Česku, kterému americká firma Gilead schválila podání léku. Nemocnice musela získat lék přímo od firmy Gilead, která ho vyrobila, na základě žádosti popisující jeho stav. Kvůli infekci mu selhaly plíce, musel tak být napojený na přístroj, který mu okysličoval plíce. V době podávání léku už přístroj přestal potřebovat.

V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Pacientům většinou podávají jen léky, které mírní jejich příznaky, například kašel nebo horečku. Například v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ale zkoušejí pacientům podávat i další v zahraničí testovaný lék, látku hydroxichlorochin.