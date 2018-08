Padlí vojáci byli povýšeni. Jejich hodnost je štábní praporčík

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) povýšil tři padlé české vojáky z Afghánistánu Martina Marcinu, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka in memoriam do hodnosti štábních praporčíků. Ministerstvo obrany to uvedlo na twitteru. Povýšení ministrovi navrhl náčelník generálního štábu Aleš Opata. První zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun na tiskové konferenci řekl, že letoun pro ostatky tří vojáků odletí z Česka dnes večer. Vrátí se ve středu odpoledne, nad Českem ho doprovodí stíhací letouny Gripen. Na ruzyňském letišti přistane v 16.15. Návrat ostatků do České republiky v Praze v té době doprovodí zvuk zvonů katolických kostelů a chrámů.

Tři čeští vojáci padli v Afghánistánu v neděli při hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Současně s nimi byli vážně zraněni při útoku sebevražedného atentátníka afghánští a američtí vojáci. Marcin měl hodnost rotného, Beneš se Štěpánkem byli desátníky, patřili tedy do sboru poddůstojníků. Nová hodnost je nejvyšší hodností ve sboru praporčíků.

Středeční převoz těl vojáků doprovodí pietní ceremoniál. "Smutečního aktu se zúčastní rodiny padlých vojáků, pan prezident republiky (Miloš Zeman) a nejvyšší ústavní a vládní činitelé," řekl Baloun. Přítomni budou i zástupci armády a 42. mechanizovaného praporu z Tábora, kde padlí vojáci sloužili.

Po přistání letounu budou rakve s ostatky padlých vojáků vyneseny na katafalky umístěné před nastoupenými jednotkami Čestné stráže Armády ČR. Hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal pronese smuteční slovo. Následovat bude státní hymna. Smuteční ceremoniál bude ukončen přenesením rakví k vozidlům. Ceremoniál potrvá asi půl hodiny.

Po celé zemi se rozezní sirény

Poté kolona pohřebních vozů, kterou doprovodí Hradní stráž a Vojenská policie, přepraví padlé do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Lidé budou moci vzdát vojákům poctu po cestě, která povede přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí.

"Všechny rodiny souhlasily s pohřby s vojenskými poctami," uvedl také Baloun. Pohřby se budou konat v místech, která si určí rodiny padlých vojáků.

K uctění padlých vojáků se ve středu v poledne po celé zemi rozezní sirény, v době přistání letadla na pražské Ruzyni také zvony pražských kostelů, uvedlo pražské arcibiskupství na twitteru. Pietní místa na jejich připomínku byla vytvořena třeba před budovou generálního štábu v Praze nebo v Mokrouších na Plzeňsku, odkud pocházel jeden ze zemřelých Patrik Štěpánek.

Podle předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity (VFS) Lenky Šmerdové se téměř okamžitě po oznámení úmrtí vojáků vzedmula vlna solidarity vojáků i občanů. VFS se proto rozhodl uspořádat mimořádnou sbírku. Příspěvky mohou lidé posílat do konce srpna na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, a to ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777.

"Úžasné je, že lidé nečekali, jestli s něčím přijdeme," řekla Šmerdová k solidaritě lidí. VFS se podle ní už ozvala soukromá společnost, která chce poslat příspěvek, nebo vojáci z různých útvarů, že pošlou na fond větší částky. Pokud se někdo podle Šmerdové rozhodne rodinám pomoci i jiným způsobem, iniciativu VFS přivítá. Po úmrtí pětice českých vojáků v Afghánistánu v červenci 2014 se například konal ve prospěch pozůstalých rodin benefiční koncert nebo byla prodávána trička.

VFS vznikl právě po událostech z roku 2014. Vybírá peníze od stálých i jednorázových dárců, z příspěvků pomáhá vojákům a jejich rodinám v nesnázích, do kterých se nedostali vlastní vinou. Podporuje podle Šmerdové třeba kvalitu života dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, nebo pomáhá při zdravotních potížích vojáků. "Je strašně důležité, že fond může pomoct okamžitě," poznamenala Šmerdová. Zdůraznila, že úkolem fondu není suplovat kompenzace vojákům, které plynou ze zákona. Fond například dokáže pomoci v případě, kdy je postižen voják, který má děti s družkou. Ze zákona mají totiž nárok na odškodnění v případě smrti či zranění vojáka jen manželka, děti či jeho rodiče.