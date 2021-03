Památkáři chtějí zabránit zbourání železničního mostu přes Orlík

Památkáři budou usilovat o to, aby se železniční most v Červené nad Vltavou neboural a aby se stal znovu kulturní památkou. Správa železnic ho chce zbourat, nevyhovuje už vlakovému provozu. Most z 19. století, který vede přes orlickou přehradu, přišel o památkovou ochranu před několika lety. Ministerstvo kultury zahájilo řízení o tom, aby se opět stal kulturní památkou. V úterý to řekl ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Daniel Šnejd.

Správa železnic (SŽ) vypsala v polovině března třetí tendr na nový most. Původní ocelová konstrukce z roku 1889 nevyhovuje, po trati nemohou jezdit nákladní vlaky. Vznikne nový železobetonový most, nejvyšší možná cena je 543,9 milionu korun bez DPH. Předchozí tendry SŽ zrušila, protože všechny nabídky přesáhly limit zakázky, řekl již dříve mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

"Ministerstvo kultury už zahájilo řízení o prohlášení kulturní památkou. Osloví i Národní památkový ústav, aby vyjádřil svůj názor. Ten je, aby byl most znovu zapsaný jako kulturní památka," řekl Šnejd.

Památkáři chtějí zabránit zničení mostu. Mohl by podle nich dál sloužit pro pěší a cyklisty, a získat tak znovu status kulturní památky. Na úpravy by šlo využít i část peněz původně určených na demolici. Podmínkou je ale to, aby most převzal do majetku nový vlastník, který by zaručil jeho další provoz. Jihočeští krajští zastupitelé to nedávno odmítli.

"O historických a památkových hodnotách železničního mostu není sporu. Ve své době patřil k nejvyšším mostním stavbám v Rakousku-Uhersku," uvedl Šnejd. Jak dodal, zároveň je to první železniční most v ČR, který se stavěl bez lešení. Zachovaná je původní ocelová konstrukce i pilíře.

SŽ již dříve informovala, že nový most bude stát poblíž původního. S rozpětím oblouku 156 metrů bude jedním z největších v Česku, dlouhý bude 316,3 metru, vzepětí bude 34,7 metru.

Starý most 280,2 metru dlouhý, 69,5 metrů vysoký a vážící 940 tun se dosud moc neopravoval. Při stavbě orlické přehrady se jen zesílily části zatopených pilířů, drobné opravy přišly v 70. a 80. letech minulého století. Proti bourání původního mostu vznikla petice, dosud ji podepsalo přes 800 lidí.

Most je na trati Tábor-Písek, poblíž obce Červená nad Vltavou, jejíž původní část je od výstavby přehrady zatopená. Trať vede nad nádrží Orlík. Je to jediný most přes Vltavu na železnici mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

Železniční most přes Vltavu se stavěl v letech 1886 až 1889, funguje od 20. listopadu 1889. Ve své době byl druhým nejvyšším mostem v Rakousku, za mostem Trisana v Alpách vysokým 87 metrů. Červená nad Vltavou patřila v 50. letech 20. století k turistickým tahákům, zdejší letovisko bylo ale zatopeno po vzniku orlické přehrady. Kvůli jejímu napuštění se musel na výše položené místo přestěhovat tamní románský kostel svatého Bartoloměje.