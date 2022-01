Pandemický zákon se má prodloužit do 2023, mohl by regulovat obchod a služby

Pandemický zákon by se mohl prodloužit o rok a půl, tedy do konce srpna 2023. Mimořádnými opatřeními bude nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany. Vyplývá to z návrhu novely pandemického zákona, kterou projedná vláda.

Ministerstvo zdravotnictví se snaží novelou reagovat na výtky Nejvyššího správního soudu, který mnohá mimořádná opatření v minulosti zrušil. Soud mimo jiné uvedl, že podle stávající normy není možné regulovat provozovny služeb, včetně restaurací, ubytování či trhů a tržnic. Nově tedy ministerstvo navrhuje, aby se regulace týkala všech provozoven podle živnostenského zákona, tržišť a tržnic. Orgány budou mít možnost například omezit jejich provozní dobu. Týkat by se to mělo i služeb kadeřnic, pedikérek, taxislužby či umělecké činnosti, tedy takových služeb, u nichž místem výkonu není samotná provozovna.

Regulovat bude možné také všechny typy sportovišť a sportu, dosud mohly úřady část sportovních aktivit omezit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nikoliv podle pandemického zákona. Nově bude možné vydat mimořádná opatření pro všechny typy školských a vzdělávacích zařízení pro děti od tří let včetně například dětských skupin. Dosud se regulace v pandemickém zákoně týkala především vysokých škol.

Zákon také nově vyjmenovává další aktivity, kterých se mohou mimořádná opatření dotknout. Jsou to mimo jiné hudební a taneční kluby, diskotéky, herny a kasina, zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, veřejné knihovny, hvězdárny a planetária. Týkat se to bude i konání slavností, divadelních a filmových představení, veletrhů, prodejních hospodářských výstav a zotavovacích akcí pro děti a příměstských táborů.

Do zákona autoři doplnili možnost přikázat testování a s tím související povinnosti žákům škol a studentům vysokých a vyšších odborných škol. Zákon by nově měl umožnit stanovit podmínky, za kterých mohou být přítomni zaměstnanci či studenti v prostorách pracoviště a školy. Doplnění má hygienikům umožnit lépe reagovat a nastavit podmínky v případě, kdy má někdo pozitivní test na covid, aniž nařídí uzavření celého provozu.

Ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že podstatná část pandemického zákona pozbyde platnosti 28. února letošního roku. Protože se očekává, že epidemie covidu bude ještě pokračovat, navrhuje ministerstvo prodloužit platnost zákona do 31. srpna příštího roku. Žádá rovněž, aby Parlament projednal normu ve stavu legislativní nouze. Pokud by to zákonodárci do konce února nestihli, hrozí podle ministerstva, že stát nebude mít nástroje ke zvládání epidemie.

Ministerstvo zdravotnictví původně navrhovalo, aby pravomoc vydávat mimořádná opatření mělo nově kromě ministerstva obrany také ministerstvo vnitra. Mohlo by pak vydat opatření například pro bezpečnostní sbory. Vnitro ale tuto možnost v připomínkovém řízení odmítlo. Ministerstvo obrany bude moci nově nařídit některá omezení v ozbrojených silách, na ministerstvu nebo třeba ve svých příspěvkových organizacích. Pokud ale nestanoví jinak, budou platit mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Novela také doplňuje zákon o krizovém ošetřovném. Tím, že bude podle pandemického zákona možné omezit provoz všech typů škol, rozšíří se i podmínky, za kterých mohou rodiče zvýhodněné ošetřovné dostat.