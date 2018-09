Paroubkova kauza? Je to bizár, shodli se hosté v Aréně Jaromíra Soukupa

V Aréně Jaromíra Soukupa se v úterý probírala hlavně bezpečnostní situace v zemi s ohledem na sedmnácté výročí od útoků na USA, které změnily svět, a došlo i na řešení otázek týkajících se korupce, přičemž nešly opomenout poslední události okolo Jiřího Paroubka. Do pořadu si generální ředitel TV Barrandov tentokrát pozval Tomia Okamuru z SPD, místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, a také známou postavu z ODS senátora Jaroslava Kuberu. Dorazili i další jako Mikuláš Ferjenčík z Pirátů nebo Zdeněk Ondráček zastupující názory KSČM. Ty doplnil Jaroslav Foldyna (ČSSD). Jak se hosté k tématům postavili a v čem si notovali?

Jako obvykle moderátor pořadu Jaromír Soukup nezahálel a hned nastolil téma, v němž se diskutující horlivě pustili do výměny názorů. V souvislosti s nešťastným výročím 11. září 2001, kdy v Americe proběhl teroristický útok, se řešila bezpečnost. "Cítíte se tu v bezpečí?" zeptal se provokativně Soukup. Jako první si vzal slovo lídr hnutí Okamura. "Necítíme. Jen se podívejte, co se všechno děje," vyjádřil se a poukázal například na situaci kolem uprchlíků. Zdeněk Ondráček si ještě přisadil, že si lžeme do kapsy, pokud nemáme obavy ze současné situace.

Emoce posléze trošku mírnil Jaroslav Foldyna, který sice uvedl, že bezpečnost v zemi klesá, ale není to alarmující stav. Tomio Okamura záhy ale doplnil, že nedávno byl v Tokiu, kde ženy mohly chodit bez obav o půlnoci samy domů. "To je u nás v Česku stále riskantní," dodal.

Následně se téma stočilo jiným směrem, a to k výroku Václava Klause ml., který na pondělním semináři Svoboda projevu a právo občana na pravdu uvedl, že provozovatelé sociálních sítí by měli blokovat jen příspěvky nabádající ke genocidě a podobně.

Slova se ujal zástupce Pirátů Ferjenčík. "My rozhodně bojujeme za svobodný internet, ten problém bychom měli řešit na úrovni Evropské unie, ze které by paradoxně Klaus chtěl vystoupit. Ano, mají být pod nějakou kontrolou, tam vidíme nějakou logiku, ale z projevu Václava Klause máme pocit, že hrozí nějaká cenzura Facebooku," zapochyboval nad uvedeným výrokem.

Korupce

V rámci dalšího tematického bloku přišla na řadu korupce. Jako první přišla na paškál kauza kolem Jiřího Paroubka a jeho pochybných kšeftech. "Vážně, věříte mu to, co říká veřejnosti?" zeptal se Soukup svých hostů na fakt, že mu někdo ze sejfu vzal pět milionů, o jejichž původu se hodně spekuluje.

"Jestli tomu věřím, to není podstatné, to záleží na orgánech, které celou tu kauzu vyšetřují," odpověděl neurčitě Foldyna. Na něj však navázal Pirát Ferjenčík, jenž si nebral servítky. "To je úplný bizár, je to celé absurdní. Pan Paroubek sehrál důležitou roli při vzniku Pirátské strany, protože se na to, jak vládl, lidé nemohli dívat, a proto šli do politiky, aby nám přesně takoví lidé nevládli," řekl a jeho slova odměnili diváci potleskem a dokonce s ním souhlasili i političtí oponenti ve studiu, s nimiž jindy jen stěží hledal shodu.

