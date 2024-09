Pěstitelé nesklidí část zaplavených brambor, mohou mít horší kvalitu, uvedl svaz

Pěstitelé brambor zasažení povodněmi nesklidí část úrody. Zaplavené brambory totiž mají nižší kvalitu a mohly by při skladování šířit choroby na ty zdravé, řekl ČTK Josef Králíček, předseda Českého bramborářského svazu. O zničení úrody ale podle něj hovořit nelze, pokud voda brzy klesne, bude brambory možné v následujících dnech sklidit. Počítá nicméně s nižšími výnosy, což je ovlivněné i srpnovým teplým počasím.

"Některé porosty v případě konzumních brambor byly buďto zaplaveny, anebo v nich nadále stojí voda, což znemožňuje sklizeň a má vliv na vnitřní kvalitu hlíz. To znamená, že budou partie, které budou obtížně skladovatelné, a je otázka, jestli budou mít kvalitu na prodej," řekl Králíček.

Současné situaci nepomohlo ani srpnové počasí, kdy kvůli velmi vysokým teplotám pěstitelé se sklizní čekali. "Hlízy nedorostly. Pěstitelé ani hlízy nevybírali z důvodu vysokých teplot, protože jsou náchylné k dalším chorobám, špatně by se skladovaly, takže pěstitelé čekali a do toho přišly deště," uvedl Králíček. Sklizeň brambor obvykle začíná na začátku září, v současné chvíli by tak měli mít pěstitelé sklizeno přes polovinu úrody. "Měli bychom se chýlit k závěru, ale jsme teprve v začátku, možná někde ve třetině," doplnil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Pěstitelé letos počítají s tím, že část úrody vůbec nesklidí, nechtějí riskovat nižší kvalitu a šíření chorob. "Pokud voda normálně odešla, pozemky bude možné v následujících dnech sklízet, ale bude riziko nižší kvality v nějakých částech pozemků, kde zůstane voda," uvedl Králíček.

Dopad na cenu bude podle svazu možné hodnotit až po sklizni, aktuálně se v Česku obchoduje s domácí produkcí brambor, jejichž farmářská cena se pohybuje kolem pěti korun za kilogram. "Předpokládám, že do dalších týdnů to nebude jinak, ale některé dodávky byly opožděny z důvodu záplav nebo nadměrného deště a nemožnosti vjet do pole," dodal Králíček. Jakmile by se podle něj začalo obchodovat s naskladněnou produkcí, očekává zvýšení farmářských cen.

Cena konzumních brambor se podle svazu tvoří v Němečku, dosahuje tam také přibližně pěti korun za kilogram, ve Francii je farmářská cena zhruba o dvě koruny vyšší. Cena, za kterou nakupují lidé kilogram brambor v obchodech, dosahuje průměrně 27 korun, v akcích 12 korun.

Česko zasáhly minulý týden vydatné deště a záplavy. Povodně ale ustupují, toky v Česku byly dnes před 07:30 na povodňovém stupni ještě na 34 místech.