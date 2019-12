Pěstounů přibývá. Bude tento trend pokračovat?

V Česku přibývá pěstounů, kteří se dlouhodobě starají o opuštěné či ohrožené děti. O aspoň jednoho chlapce či děvče pečovalo na konci loňska 11 529 lidí. Za čtyři roky se počet zvedl téměř o 1300. Vyplývá to z ročních výkazů ministerstva práce o ochraně dětí. Poslední dostupné údaje jsou za rok 2018. Ministerstvo chystá změny v podpoře pěstounů. Iniciativa Dobrý start zahájila roční osvětový projekt, který má přispět k nalezení nových pěstounských rodin a omezení péče v ústavech.

Na konci loňska u dlouhodobých pěstounů pobývalo 11 643 dětí. Úřady evidovaly 11 529 lidí, kteří měli v péči aspoň jedno dítě. O rok dřív bylo v evidenci 11 451 pěstounů a v roce 2014 celkem 10 244. Na konci roku 2005 existovalo 4720 pěstounských rodin.

Postupně přibývá i dětí, o které se pěstouni starají. Na konci roku 2014 v pěstounské rodině dlouhodobě pobývalo 9771 dětí, předloni 11 362 a loni téměř o tři stovky víc. Téměř tři čtvrtiny dlouhodobých pěstounů tvoří prarodiče a jiní příbuzní, zbytek jsou cizí lidé.

Náhradní péči upravuje zákon o ochraně dětí. Jeho novelu mělo ministerstvo práce podle vládního legislativního plánu předložit letos v září a v praxi měly změny začít platit v červnu příštího roku. Přípravy se o čtvrt roku protáhly, pravidla by se tak měla upravit od roku 2021 a část až od roku 2027.

Na zasedání sněmovního sociálního výboru se už dřív mluvilo o tom, že by příbuzní pěstouni mohli o peníze od státu přijít. S tím někteří zákonodárci souhlasí. Podle novely by odměnu nemuseli už dostávat pěstouni z řad prarodičů. O pěstounských odměnách jednala i komise, která do konce listopadu pracovala na revizi dávek a opatřeních proti chudobě. Pět nevládních organizací po ukončení prací uvedlo, že "se ostře vymezují vůči krácení nároku na odměny některých pěstounů".

Odměna pro dlouhodobého pěstouna za péči o jedno dítě činí teď podle webu úřadu práce 12 tisíc korun měsíčně, o dvě děti 18 tisíc korun, nejméně o tři děti či vážně postižené dítě pak 30 tisíc korun měsíčně. Vyplácejí se i příspěvky na potřeby dítěte a další pěstounské dávky.

Případným zájemcům o pěstounství má v rozhodování pomoci roční projekt Díky pěstounství iniciativy Dobrý start, kterou tvoří experti z různých oborů. Poskytnout má informace o postupu i pomoc při vyřizování formalit a přibližuje také život pěstounských rodin. Poukazuje i na vysoký počet dětí v takzvaných kojeneckých ústavech a na potřebu usnadnit umísťování ohrožených chlapců a děvčat do rodinného prostředí.

"Chceme nadchnout pro pomoc ohroženým dětem veřejnost a nasměrovat legislativu tam, kam by měla vždy směřovat. Domů. Ať už to znamená usnadnění celého procesu náhradní péče, nebo podporu biologických rodin tak, aby své děti nemusely opouštět," uvedla Julie Kochová z iniciativy Dobrý start.

Podle organizátorů je vedle nalezení nových pěstounských rodin cílem projektu i podpora přijetí zákona, který by umisťování dětí do tří let do ústavů omezil. Česko za vysoký počet dětí v ústavní péči sklízí dlouhodobě kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí. "České děti na tento zákon stále čekají, přitom ve všech sousedních zemích už malé děti v ústavní péči dávno nekončí," dodala Kochová.