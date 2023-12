Petr fiala očekává v příštím roce zlepšení hospodářské situace, Babiš výrok zpochybňuje

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává v příštím roce zlepšení hospodářské situace země i obyvatel, ke kterému přispěje také opadnutí inflace. Řekl to dnes v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Naopak lídr nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš prohlásil, že vláda zemi devastuje a bude v tom pokračovat i v příštím roce. Politici se v televizním duelu potkali poprvé od června.

Podle Fialy začne v příštím roce česká ekonomika růst, díky nižší inflaci porostou reálné mzdy a současně se budou snižovat ceny potravin. "Teď se dostáváme zpátky k dobrým číslům, to je dobrá zpráva pro celou zemi. Měla by z toho mít radost i opozice, která to dobře myslí s naší zemí," řekl.

Babiš naopak prohlásil, že vláda svými kroky způsobila propad reálných mezd. Kabinet podle něj nezvládl inflaci a vyhovuje mu, když je vysoká, protože má díky ní vyšší rozpočtové příjmy. "Jste nekompetentní vláda. Výsledek je, že devastujete zemi a budete v tom pokračovat příští rok," řekl.

Politici se v pořadu opakovaně střetli kvůli cenám potravin. Babiš předal Fialovi jako vánoční dárek balení Nutelly, o níž předseda vlády v minulosti mluvil ve videuu v souvislosti s cenovými rozdíly mezi Českem a Německem. Fiala následně vyzval Babiše, aby jako vánoční dárek začal holding Agrofert nabízet levnější potraviny. Agrofert Babiš v minulosti vložil do svěřenských fondů, je ale konečným příjemcem výhod z vlastnictví holdingu. Babiš následně vytáhl rohlík a na jeho ceně začal demonstrovat vysoké marže obchodníků, které podle něj jsou důvodem dražších potravin v Česku.

Značnou část debaty provázelo vzájemné obviňování politiků ze lži. Babiš měl s sebou plácačku upozorňující na lži, Fiala zase připomněl, že lídr ANO už byl soudem opakovaně usvědčen ze lži a odsouzen k omluvě.

Dnešní pořad je druhým samostatným televizním duelem FIaly s Babišem v současném funkčním období vlády. Zatím naposledy se premiér s lídrem nejsilnější opoziční strany v televizní debatě střetli letos v červnu na televizní stanici CNN Prima News. V opačném gardu, kdy Babiš vedl vládu a Fiala působil v opozici, se utkali naposledy v květnu 2019 v České televizi. V mezidobí se setkali na jednom pódiu při účasti i dalších politiků, například v předvolebních debatách lídrů stran, hnutí či koalic na podzim 2021.