Petr Pavel se setká s válečnými uprchlíky z Ukrajiny, zúčastní se i shromáždění

Prezident Petr Pavel se v pátek setká na Pražském hradě s ukrajinskými válečnými uprchlíky. Zúčastní se také debaty k druhému výročí ruské invaze na Ukrajinu, v sobotu pak navštíví shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře.

"Smyslem setkání na Pražském hradě je představit a ocenit některé úspěšné Ukrajince, kterým se u nás například podařilo rozjet podnikání, provozují bistro nebo cukrárnu a pomáhají svým krajanům u nás i doma," uvedl Hrad k setkání s uprchlíky, které se uskuteční v pátek od 10:00.

Na sobotním shromáždění chce hlava státu poděkovat nevládním a neziskovým organizacím a českým občanům za podporu Ukrajiny.

Ruská invaze na Ukrajinu začala předloni 24. února. Podle ministerstva vnitra v Česku k začátku tohoto týdne pobývalo 384.200 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k dočasné ochraně. Z nich bylo 170.700 žen a 99.800 mužů mezi 18 a 65 lety. Dalších 15.600 osob mělo víc než 65 let. Mladých mezi 15 a 18 lety bylo asi 22.400. Zbytek tvořily děti do 15 let.