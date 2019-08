Petříček: Českým cílem je bránit světový řád

Antisystémové strany se napříč Evropou snaží zpochybnit její základy, česká diplomacie by proto měla sebevědomě bránit svou vizi ochrany práv a svobod, právního státu a liberální demokracie, řekl v pondělí v úvodu každoroční schůzky českých velvyslanců v Praze ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Českým cílem a životním zájmem je bránit světový řád, který byl vybudován po druhé světové válce, byť není dokonalý a musí se debatovat o jeho dílčích reformách, dodal.

Petříček v projevu k velvyslancům zdůraznil, že Česko je jednoznačně součástí rodiny západních národů. "Které se hlásí k liberálnímu právnímu státu, ochraně základních práv a svobod, ale i tržní ekonomice," uvedl. Mezinárodní záležitosti, například unijní problematika či ochrana klimatu, podle něj mají nezpochybnitelné dopady na jednotlivé české občany.

Ministr ocenil, že v letošních volbách do Evropského parlamentu netriumfovaly v celoevropském měřítku protisystémové strany, přesto ale zdůraznil, že se tyto subjekty spolu s mnoha "vnějšími hráči" snaží zpochybnit základy, na kterých západní a české společnosti stojí. "Musíme bránit naši vizi prostřednictvím sebevědomé zahraniční politiky, která má jasný cíl," uvedl Petříček.

Česko se podle Petříčka nemůže tvářit, že se ho netýkají problémy v Sýrii či Libyi a dalších částech světa. "Odmítám se smířit s myšlenkou, že jsme příliš malí, abychom se tím zabývali a nechali to jiným," řekl. Republika podle něj například svými programy v zemích zasažených migračními toky dostává svému závazku, že se v otázce migrace nezřekne odpovědnosti.

Za největší výzvu pro velvyslance pro příští rok považuje Petříček to, že začínají fungovat orgány Evropské unie v nové podobě po letošních volbách. "Je třeba sledovat, co se v unii a jednotlivých státech bude dít, abychom mohli vstupovat do debat o prioritách včetně zahraniční politiky," uvedl. Diplomaty požádal o aktivní přístup a co nejvíc informací, aby Česko mohlo být vždy součástí jádra unijních debat.

Za další aktuální výzvy označil zajištění bezpečnosti Česka, brexit či úspěšné zvládnutí předsednictví ve visegrádské čtyřce. "Přál bych si, aby V4 hrála pozitivní a konstruktivní roli," uvedl. Aktivitu ve skupině tvořené ČR, Slovenskem, Maďarskem a Polskem by podle něj měl doplnit i rozvoj strategického dialogu s Německem a spolupráce s Rakouskem.

Diplomacie by se měla soustředit i na politiku sousedství, dodal. Zabývat by se měla i pomocí s rozvojem Ukrajiny. Ve vztahu k Rusku by pak měla diplomacie postupovat v souladu s politikou Evropské unie a Severoatlantické aliance, na jejímž rozvoji se chce aktivně podílet.