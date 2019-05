Petříček: Evropa musí sledovat i americké zájmy

Eroze transatlantické vazby a mocenské ambice Číny by mohly ohrozit mezinárodní řád a ve světové politice by mohlo zavládnout právo silnějšího. Evropská unie by tím utrpěla, proto musí vystupovat jednotně a starat se o své sousedství. Na úvod pátého ročníku mezinárodní konference Pražský evropský summit (Prague European Summit) to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Vidíme erozi samotného systému, který jsme pomáhali budovat. Částečně kvůli tomu, že Spojené státy nepovažují systém za spravedlivý," řekl Petříček. Připomněl, že Evropská unie vděčí za svůj blahobyt do velké míry i tomu, že ji chránil strategický bezpečnostní deštník vybudovaný z velké míry Spojenými státy.

"Současně s tím se Čína stala multilaterálním hráčem a láká nás do své sféry vlivu," uvedl ministr. Všechny tyto trendy podle něj mohou vést k rozpadu současného mezinárodního řádu a k vytvoření systému, kde bude vládnout právo silnějšího. "My v Evropě bychom tím více nebo méně trpěli. Tomu musíme zabránit," řekl Petříček.

Podle něj je třeba posílit jednání s USA, Evropa přitom musí sledovat nejen vlastní zájmy, ale sledovat i ty americké. EU podle Petříčka musí také aktivně působit ve světě a nesmí ho přenechávat jiným. Ministr vyjádřil přání, aby unie vystupovala jednotně a aby měla ve světě vliv.

Pražský evropský summit letos nese podtitul "Evropa na křižovatce". Do středy na něm vystoupí čeští i zahraniční politici, zástupci akademické sféry, výzkumných institutů, novináři a zástupci soukromého sektoru. Cílem konference je hledání společných odpovědí na klíčové výzvy, kterým Evropa v současné době čelí v ekonomické, sociální, zahraničněpolitické i institucionální oblasti.