Petříček: Evropská unie by měla Číně říct, co považuje za problém

Je načase, aby EU říkala Číně víc otevřeně, co považuje ze svého pohledu za problematické ve vzájemných vztazích. Senátorům ze zahraničního výboru Senátu to ve středu řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). V debatě o dopadech pandemie koronaviru na mezinárodní vztahy řekl, že pandemie posílila v EU i v Česku vnímání Číny nikoli jako spolupracujícího partnera, ale jako konkurenta a do značné míry jako rivala.

"Musíme být schopni obhajovat nejen naše zájmy, ale i naše hodnoty vůči našemu partnerovi," řekl Petříček. Uvedl také, že současná situace s ohledem na zostřenou konfrontaci mezi USA a Čínou bude unii stavět do velmi svízelné situace. Unie by podle něj neměla podléhat pokušení rozhodovat jejich vzájemné spory, ale naopak hledat možnosti, jak posílit strategické partnerství mezí EU a USA.

Unie a Čína by chtěly letos uzavřít významnou investiční dohodu, o níž jednají již šestým rokem. Lídři unijních institucí však na červnové videokonferenci s čínskými politickými vůdci dali najevo, že bude možná jen tehdy, pokud Čína změní přístup například v otázce státní podpory svých firem. Petříček poukázal na to, že obě strany po tomto jednání nevydaly společné prohlášení, které bývá obvykle výsledkem podobných summitů.

Je také nutné vzít jako fakt, že se pozornost USA přesouvá do pacifického prostoru, který Spojené státy vnímají jako důležitější pro své dlouhodobé zájmy, uvedl ministr. Rozhodnutí USA opustit Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) Česko podle Petříčka nevítá. Uvedl, že to vytváří nové očekávání od Evropy a je třeba, aby tam byl slyšet hlas demokratických zemí. Varoval před tím, aby se nadnárodní instituce staly nástrojem autoritářských režimů pro formulování pravidel, které nebudou výhodné pro země, jako je třeba ČR.

Pro Česko a EU bude podle Petříčka důležité posilovat spolupráci s obdobně smýšlejícími státy, především vyspělými demokraciemi a obecně demokratickými státy. Pro Česko podle něj bude klíčové zaměřit se na prohloubení spolupráce se zeměmi, jako je Austrálie, Kanada, Japonsko nebo Jižní Korea.