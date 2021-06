Piráti podají žalobu na Babiše kvůli jeho výroku o migrantech

Piráti podají žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Premiér dříve odmítl vyhovět předžalobní výzvě strany a za slova se omluvit. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek v úterý ve Sněmovně novinářům řekl, že česká politika se nesmí snížit na úroveň, kdy o sobě politické strany šíří lži, aby se vzájemně poškodily.

Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu předminulý pátek. Babiš však uvedl, že se nemá za co omlouvat. Strana podle Michálka záležitost předala advokátní kanceláři. "Uplatníme právo na ochranu pověsti naší strany právní cestou u soudu," řekl. Věří, že žaloba bude úspěšná. "Chceme v tom pokračovat, abychom uhájili poctivé a slušné principy v české politice," doplnil.

Spor vznikl kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: "My nechceme sdílet naši zemi". V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," napsal na twitteru.

Babiš trvá na tom, že se nemá za co omlouvat, Piráti to podle něj moc dobře vědí. Michálek v úterý uvedl, že premiér šíří nesmysly, lži a absurdní tvrzení. "Byli bychom neradi, kdyby pomluvy odkláněly pozornost od našeho pozitivního programu," konstatoval. Piráti podle něj nechtějí, aby česká politika zdegenerovala. "Myslíme si, že se premiér bojí, že přijde o moc a peníze, které nyní tahá z kapes daňových poplatníků. Cesta lží je ale pro koalici Pirátů a STAN nepřijatelná," uvedl.

Piráti věří, že budou úspěšní podobně jako jejich senátor Lukáš Wagenknecht. Senátor o víkendu zveřejnil páteční rozhodnutí okresního soudu, podle kterého se má Babiš omluvit za výroky, že je Wagenknecht psychopat, udavač a připravil ČR o 800 milionů korun. Premiér si za svými výroky stojí a plánuje se odvolat, sdělil.