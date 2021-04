Plaga navrhne vládě, aby se praktická výuka obnovila 26. dubna

Praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol se zřejmě obnoví od pondělí 26. dubna. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že to v pondělí navrhne vládě. S obnovením praktické výuky od příštího týdne počítá i návrh mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. S otevřením školek chce ministerstvo školství v souladu s doporučeními epidemiologů podle Plagy počkat, až bude přibývat méně než 100 případů nakažených s covidem-19 na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Situace v jednotlivých okresech se nyní liší, někde je výskyt nemoci i trojnásobný.

"V součinnosti s ministerstvem zdravotnictví a v souladu s doporučením Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) neseme na vládu návrh na obnovení praktické výuky na středních a vysokých školách," uvedl Plaga. "Co se týká školek, tak tam je potřeba s doporučením počkat, až incidence poklesne pod 100 na 100 tisíc (obyvatel) během sedmi dnů," řekl. U školek je podle něj potřeba si uvědomit, že by to byl návrat až 240 tisíc dětí v kolektivech okolo 25 dětí bez roušek a bez testování. Návrat k praktické výuce by se podle něj měl týkat asi 180 tisíc žáků v malých skupinkách s respirátory a testováním na covid-19.

Původní plán ministerstva školství počítal s obnovením praktické výuky v první fázi znovuotevírání škol. Vláda ale 6. dubna tuto fázi rozdělila na dvě části. V první se od 12. dubna vrátili žáci prvního stupně základních škol k rotační výuce a do školek předškoláci a mladší děti rodičů například zdravotníků či učitelů. V druhé části této fáze se od pondělního dne měla obnovit praktická výuka středoškoláků a posledních ročníků vysokých škol. Minulý týden ale vláda tento krok na doporučení epidemiologů odložila.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek řekl, že je tlak na to, aby se kromě praktické výuky ve středních školách mohly do školek k předškolákům vrátit i další děti či se omezila rotace na prvním stupni základních škol, kde se třídy ve školách po týdnu střídají. Podle Plagy musí být ale praktická výuka nyní prioritou, protože ji není možné nahradit na dálku. "Pokud by se otevřely i mateřské školy, muselo by ministerstvo zdravotnictví jednoznačně deklarovat, že to nezamezí dalším etapám návratu žáků druhých stupňů do škol a dalších ročníků vysokých škol," řekl. Dodal, že ohrožením návratu dalších žáků nesmí být ani uvolnění obchodů.

Dopad obnovení výuky ve školách od 12. dubna bude podle doporučení MeSES možné vyhodnotit nejdřív ve středu 21. dubna. Výuka by se podle MeSES měla obnovovat nejlépe podle situace v jednotlivých regionech. Po praktické výuce by měly přijít na řadu druhý stupeň základních škol a další ročníky vysokých škol, a to nejdříve 3. května. Až potom doporučuje MeSES otevřít v plném rozsahu školky, a to v okresech s výskytem 70 nově nakažených na 100 tisíc lidí za týden.