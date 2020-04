Platby za státní pojištěnce se zvýší, ustanovila vláda

Návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce od letošního června o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun vláda na zasedání schválila. Na dotaz ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Letos stát za každého pojištěnce odvádí 1067 korun měsíčně. Zvýšení plateb by znamenalo letos růst státních výdajů o 20 miliard korun, v roce 2021 o 50 miliard korun. Návrh zákona, který předložilo ministerstvo zdravotnictví, projedná Sněmovna.

Na konečném růstu výdajů se ale může projevit i vývoj na trhu práce, kde podle analytiků hrozí kvůli epidemii koronaviru a následnému ekonomickému propadu propouštění. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně.

Babiš mluvil o zvýšení platby za státní pojištěnce už dříve. Reagoval tím na situaci v českém zdravotnictví v důsledku epidemie koronaviru. Nemocnice upozorňují na to, že nyní nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů.

Podle Babiše by zdravotní pojišťovny proto měly letos vyplatit nemocnicím asi deset miliard korun navíc. Zdravotní pojišťovny upozornily na to, že kvůli tomu i kvůli odpuštění plateb pojistného živnostníkům by se mohly potýkat s nedostatkem peněz.