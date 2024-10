Platy politiků i soudců vzrostou o 6,95 procenta, rozhodla vláda

Platy vrcholných politiků i soudců a státních zástupců se příští rok zvýší o 6,95 procenta. Další peníze, které byly zahrnuté v rozpočtu na původně navrhovaný vyšší růst platů, se využijí na vyšší platy administrativních pracovníků v justici, bude to až 700 milionů korun. Schválila to dnes vláda, sdělilo ČTK ministerstvo práce, které návrh předložilo.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) po jednání kabinetu informoval o růstu platů o 6,9 procenta. Podle něj zvýšení platů odpovídá vývoji mezd v celé společnosti. Neobává se toho, že soudci rozhodnutí vlády znovu napadnou u Ústavního soudu.

Podle deníku Blesk je součástí schváleného návrhu i zavedení finančních náhrad pro manželku prezidenta, které se budou vyplácet z prezidentových náhrad. Pro příští rok by náhrada pro první dámu měla být zhruba 100.000 korun měsíčně, uvedl deník s odvoláním na ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo původně navrhovalo, aby se náhrada pro partnerku prezidenta vyplácela nad rámec těch pro hlavu státu. Prezident Petr Pavel minulý týden uvedl, že žádal ministerstvo o převedení části svých náhrad na manželku, ne o peníze navíc. Návrh na náhrady pro první dámu vyvolal kritické reakce opozice.

Návrh na růst platů musí ještě schválit zákonodárci. Kupka řekl, že vláda chce s opozicí jednat o podpoře pro svůj návrh. Za důležité považuje schválit zákon před koncem roku, aby bylo zřejmé, jak bude v příštím roce odměňování soudců i politiků nastaveno. Opoziční hnutí ANO nicméně už oznámilo, že chce navrhnout zmrazení platů politiků na pět let. Dnes kvůli tomu poslanci hnutí požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny.

Předseda ANO Andrej Babiš návrh označil za neskutečný a neomluvitelný. "Jestli chce vláda skutečně dýchat se společností, podpoří můj návrh na zmrazení platů politiků na příštích pět let," napsal na sociální síti X v narážce na Kupkův komentář k plánu na zvýšení platů, že politici musí dýchat se společností.

"Je pochopitelné, aby politici, soudci i státní zástupci sledovali vývoj průměrných mezd ve veřejném sektoru i v celé ekonomice," řekl také Kupka. Vláda podle něj rozhodla o tom, že by všem třem těmto skupinám měly platy vzrůst o stejné procento. Původní návrh počítal s růstem platů o 13,7 procenta, kritizovali ho opoziční i vládní politici.

Kupka se neobává toho, že soudci vládní rozhodnutí znovu napadnou. Za silný argument považuje to, že návrh počítá se solidaritou uvnitř justice, kdy část peněz vyčleněných na růst platů soudců a státních zástupců dostanou administrativní pracovníci, kteří jsou podle ministra nedostatečně ohodnoceni.

Platy poslanců, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších funkcionářů se vypočítávají s pomocí koeficientu a průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců za předloňský rok. "Podle schváleného návrhu bude platová základna soudců v roce 2025 činit 2,822násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok. Platová základna státních zástupců bude představovat 90 procent platové základny soudců, zatímco představitelé státní moci budou pobírat 83,3 procenta základny soudců," uvedlo ministerstvo práce.

V minulých letech se platy kvůli krizovým situacím zmrazily. Soudci se obrátili na Ústavní soud. Ten konstatoval, že snížení jejich platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Ministerstvo práce následně připravilo novelu, která upravuje podle soudního stanoviska pravidla pro všechny ústavní činitele. Ústavní soud v tiskové zprávě ale upozornil na to, že se ústavností snížení platů politiků nezabýval.

Jak by se zvýšení platů u jednotlivých ústavních činitelů projevilo, zatím vláda nezveřejnila. Podle původního návrhu, který předpokládal růst platů o 13,7 procenta, by plat řadového poslance stoupl příští rok o 14.000 korun na 116.400 korun. Plat prezidenta republiky by činil 388.000 korun, o 46.800 korun víc než teď. Předsedové obou parlamentních komor a premiér by pobírali podle výpočtu z nyní aktuálních údajů 312.500 korun, místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři pak 222.000 korun. Nárůst by činil 37.600 korun a 26.700 korun. Odměna místopředsedy vlády by se zvýšila o 32.400 korun na 268.400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 19.700 korun na 163.800 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si polepšili o 16.800 korun na 140.100 korun.

Politikům by měly s platy vzrůst i měsíční náhrady, zatím ale není jasný rozsah zvýšení podle verze, kterou vláda schválila. Podle původního návrhu by zvláštní víceúčelová paušální náhrada prezidenta představovala 361.000 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39.000 korun a ministra 32.400 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17.300 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště představovala až 64.700 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 62.500 korun.