Platy učitelů jsou stále nízké a rovnostářské

Platy českých učitelů zůstávají navzdory jejich růstu v posledních letech ve srovnání s ostatními zaměstnanci i jinými ekonomicky vyspělými zeměmi světa nízké. Nerostou o moc rychleji než příjmy jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a neumožňují ani výraznější odměňování kvalitnějších a zkušenějších pracovníků. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI.

"Platy českých učitelů patří v rámci ekonomicky nejvyspělejších zemí světa dlouhodobě k nejnižším. Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácího produktu (HDP), než je ve vyspělých zemích běžné," uvedli autoři studie. Zatímco výdaje na veřejné vzdělávání v Česku činily v roce 2016 zhruba 3,5 procenta HPD, průměr zemí OECD byl kolem pěti procent.

Učitelé v ČR brali loni v průměru 35 089 Kč hrubého měsíčně. Naposledy jim platy vzrostly letos od ledna. Deset procent navíc šlo do tarifů a pět procent na odměny a příplatky. V prvním letošním čtvrtletí dostávali učitelé podle ministerstva školství v průměru 36 224 korun. "Pokud by měl být průměrný plat českých učitelů v poměru k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku v roce 2018 srovnatelný s průměrem zemí EU, musel by dosahovat úrovně zhruba 53 tisíc korun," stojí ve studii.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) slíbil navýšit platy učitelů do roku 2021 na minimálně 45 tisíc korun. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s jejich růstem o deset procent. Jestliže by se toto tempo zvyšování zachovalo i v dalších letech, mohlo by podle vědců Česko dosáhnout průměrných poměrů v EU v roce 2024.

Podle zprávy OECD Education at Glance měli vyučující v Česku v roce 2017 příjmy ve výši 61 procent průměrných výdělků ostatních vysokoškoláků, zatímco průměr zemí OECD činil 91 procent. Situace v ČR byla ze všech zemí OECD nejhorší. V Polsku brali učitelé 82 procent průměrného příjmu jiných vysokoškoláků, v Rakousku 90 procent, v Německu 99 procent.

Problém je podle analýzy IDEA i to, že jsou platy českých učitelů velmi rovnostářské. Rozdíl mezi nástupním platem, příjmem po 15 letech praxe a platem učitelů s nejvyšší kvalifikací patří v Česku k nejnižším mezi zeměmi OECD. Odměny pedagogů v ČR se pohybují od pěti do sedmi procent, zatímco u ostatních vysokoškoláků nebo administrativních pracovníků činí osm až 12 procent platu, uvedli vědci.

Loni podle nich učitelské platy vzrostly částečně na úkor již tak nízkého podílu odměn. "Tento trend je v protikladu s dosavadními snahami a záměry vlády a vedení ministerstva školství zvyšovat podíl zásluhové složky v učitelských platech," podotkli autoři studie. Současný systém podle nich nedostatečně odměňuje nabytou praxi a kvalitu práce, a neláká tak do profese dost nadaných lid.