Plzeň začala stavět poslední úsek cyklostezky na zrušené železniční trati

Poslední úsek stezky pro pěší a cyklisty na tělese zrušené železniční trati začala pod vrchem Chlum stavět Plzeň. Stavba za téměř 21 milionů korun naváže na nedávno otevřený úsek stezky do Chrástu, jejíž kratší část stavělo město a další navazující úsek až do Chrástu Plzeňský kraj. Stavba poslední části stezky by měla být hotová do konce listopadu, řekl ČTK primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Město žádá o dotaci EU téměř 18,7 milionu korun.

"Předpokládáme, že 1,3 kilometru dlouhý úsek, který začínáme právě stavět, bude nejfrekventovanější, protože je k městu nejblíže. Projekt zde proto počítá s úpravami osm metrů širokého pásu tělesa bývalé železniční tratě. Stezka samotná bude mít šíři 5,5 metru, z toho 3,5 metru bude vyhrazeno pro cyklisty, další dva metry oddělené hmatným pásem budou pro pěší. Zbývající dva metry šíře tvoří krajnice se štěrkovým povrchem," řekl Tolar. Provoz na stezce by měl být díky oddělení pěších a cyklistů bezpečnější. Součástí stavby jsou tři odpočívky a oprava dvou propustků.

V nástupním místě na stezku připravuje městský obvod Doubravka zázemí s občerstvením, kde bude venkovní posezení, vyhlídka a pumptracková dráha pro děti. Náklady jsou odhadovány na zhruba 25 milionů korun. "Aktuálně zahajujeme projekční práce. Rádi bychom totiž, aby se se stavbou mohlo začít už koncem příštího roku," uvedl místostarosta obvodu Jan Kakeš (ANO).

Všechny stezky po bývalých železničních tratích mají cyklisté rádi, uvedla plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková. "Mívají totiž jen mírný sklon, takže i do pozvolného kopce všichni vyšlápnou. Stezka do Chrástu je první plzeňskou railways po bývalé železniční trati. Po dokončení bude mít až do Chrástu celkem 7,5 kilometru, a to už je na otočku pěkný výlet na kole či koloběžce," poznamenala.

"Cyklostezka z Plzně do Chrástu je důkazem dobré spolupráce nejen mezi městem Plzní a Plzeňským krajem, ale také s čtvrtým městským obvodem. Jsem rád, že se blížíme k dokončení posledního úseku," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO). Po trati jezdily vlaky do roku 2018. Po postavení ejpovického tunelu Správa železnic demontovala koleje a pražce. Kraj získal pozemky a těleso trati po třech letech jednání a letos v květnu po 3,5 měsících stavby otevřel šestikilometrový úsek z okrajové plzeňské části Bukovec do Chrástu. Asfaltový pás se šířkou 3,5 metru vede skoro po rovině, stavba přišla na 36 milionů korun.

Po dobu stavby posledního úseku od 22. července do konce listopadu bude uzavřen krátký usek od bukovecké papírny k bývalé železniční trati. Objízdná trasa povede po souběžné cestě.