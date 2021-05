Po přestávce způsobené covidem se opět otevře muzeum MHD v Praze

Po pětiměsíční přestávce způsobené opatřeními proti šíření covidu-19 se v sobotu pro návštěvníky opět otevře muzeum MHD ve Střešovicích. Pro návštěvníky jsou připraveny tři nové tzv. výroční vizitky, a to k výročí jednoho z nejstarších vozů, dále ke 130 letům od vzniku první české elektrické dráhy a rovněž k výročí zahájení provozu lanové dráhy na Petřín. Otevřeno bude o víkendech a státních svátcích od 09.00 do 17.00. Při návštěvě budou platit hygienická opatření, kdy bude mj. snížen počet návštěvníků, kteří mohou naráz do muzea.

"Při lockdownu jsme nezaháleli, přestávku jsme využili např. k aplikaci speciálního protipožárního nástřiku ve čtvrté hale. Vzhledem ke stále platným protiepidemickým opatřením jsou povoleny individuální nebo rodinné návštěvy, v jednu chvíli může být v muzeum maximálně 37 osob," uvedl vedoucí muzea Petr Malík.

Muzeum připomene návštěvníkům tři letošní výročí. Na konec června připadá 120 let od zahájení provozu jednoho ze tří nejstarších dochovaných motorových vozů, který v roce 1901 vyrobily Ringhofferovy závody na Smíchově pro rozšíření provozu na elektrifikovaných tratích koňské dráhy.

Druhá výroční známka je věnována 130. výročí vzniku první české elektrické dráhy, kterou postavil na Letné František Křižík v roce 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vedla od Letenského zámečku k hornímu vchodu Královské obory v Bubenči. Třetím výročím je pak připomenutí rovněž 130. výročí vzniku lanovky na Petřín. Také lanovka, společně s Petřínskou rozhlednou, byla vybudována kvůli jubilejní výstavě.

Vstupné do Muzea MHD je nově 100 Kč pro dospělého, 60 Kč pro děti ve věku 6-15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P mají vstup do muzea zdarma.